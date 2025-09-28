快訊

南海海槽強震風險上升！日政府：30年內規模8以上達90％ 隨時可能發生

中職／高國輝露出健壯手臂化身「鏟子超人」 重返故鄉花蓮光復助災後復原

師資告急／全台代理師缺千人 明星高中不看證也招嘸人

聽新聞
0:00 / 0:00

南海海槽強震風險上升！日政府：30年內規模8以上達90％ 隨時可能發生

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
日本政府上修南海海槽30年內發生規模8以上強震機率至「約60％到90％以上」。圖/截自TBS NEWS DIG Powered by JNN在YT的影音
日本政府上修南海海槽30年內發生規模8以上強震機率至「約60％到90％以上」。圖/截自TBS NEWS DIG Powered by JNN在YT的影音

日本放送協會（NHK）報導，日本政府地震調查委員會26日公布最新評估，將南海海槽大地震在未來30年內發生規模8以上強震的機率，從原本的約80％上修為「約60％到90％以上」。同時，若僅依地震平均發生間隔計算，數值為「20％到50％」。委員會強調，雖然數值範圍有所不同，但不論哪一種計算方式，都顯示大地震發生的切迫性極高。

南海海槽大地震是指可能發生在靜岡縣外海至宮崎縣外海之間的超大型地震，預估規模達到8級以上，一旦爆發，最嚴重恐造成近30萬人死亡。由於該區域約每隔100至200年便會出現一次大地震，上一次發生已距今約80年，因此專家普遍認為「隨時可能再度來襲」。

本次委員會之所以給出兩2組機率範圍的數字，與計算方法差異有關。傳統推算是依據高知縣室戶市港口的地殼隆起紀錄，但因古文書中的水深記載存在爭議，研究團隊重新檢驗誤差後，算出「60%至90%以上」的範圍。

若完全不使用隆起資料，只根據地震平均發生間隔計算，則得到較低的「20%至50%」。委員會強調，兩種方法沒有高下之分，單純反映科學的不確定性。

地震調查委員會委員長平田直雄指出，雖然數字存在落差，但核心訊息不變，「無論如何，地震隨時可能發生」。他補充，「如果要用數字表達現在的情勢，90%以上是貼近實際的高值」，但不代表30年內必然發生，關鍵在於要正確認知不確定性。

東京大學教授關谷直哉也則指出，單純公布機率容易讓人混淆，政府應更著重於如何引導民眾把風險意識轉化為具體的防災行動。

名古屋大學減災聯合研究中心主任鷺谷威也提醒，20%至50%雖看似較低，但對於巨大地震而言仍是高風險，不能掉以輕心。他強調，專家共識是「未來必然會發生，只是時間點不確定」，因此建物耐震補強、家具固定，以及高風險地區的海嘯避難路線確認，都必須盡快落實，以免災害發生時釀成無法挽回的慘重後果。

日本政府上修南海海槽30年內發生規模8以上強震機率至「約60％到90％以上」。圖/截自日本地震本部
日本政府上修南海海槽30年內發生規模8以上強震機率至「約60％到90％以上」。圖/截自日本地震本部

地震 風險 規模

延伸閱讀

甘肅隴西5.6級淺震！傳房屋倒塌 蘭州、西安也有震感

整理包／堰塞湖大解密！一文看大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險、如何因應

台北捷運強震儀藏身這15處 地震達5級以上採取這措施

凌晨3時20分南投地震規模4.8 最大震度3級

相關新聞

南海海槽強震風險上升！日政府：30年內規模8以上達90％ 隨時可能發生

日本放送協會（NHK）報導，日本政府地震調查委員會26日公布最新評估，將南海海槽大地震在未來30年內發生規模8以上強震的...

影／印度影星轉戰政壇！造勢失控釀39死 2萬多人擠爆畫面曝

印度知名演員轉戰政壇的維傑（Vijay）27日在坦米爾那都邦（Tamil Nadu）卡魯爾縣（Karur）舉辦造勢，發生...

時隔10年！聯合國今起重啟對伊朗制裁 德黑蘭預告強烈回應

路透報導，聯合國在台灣時間28日上午8時以伊朗違反2015年核協議為依據，透過「回彈機制」快速重啟對伊朗制裁，這是聯合國...

想如蔡依林般「完美睡眠」？ 小心反而壓力過大而失眠

藝人蔡依林因為分享自己「每天晚上9點半就入睡」，意外掀起一股早睡潮，也讓許多人開始重視「完美睡眠」與「健康睡眠」。但在講究睡好一覺之外，專家也警告過度追求完美睡眠，恐適得其反。

「映像管電視」還有市場？90年代情懷催生懷舊產業鏈

牆前導言，不列入主文：CRT電視因懷舊魅力與收藏價值，再度成為玩家追逐的對象。雖然重量與有害物質增加維修門檻，卻也讓專業技術與相關服務逐漸成為小眾需求。從維修師、升頻器到轉售市場，一條隱形產業鏈正悄然浮現。這股潮流，不僅承載情感記憶，也透露出市場正在發生的微妙變化。

普亭不會等到烏克蘭戰爭結束 澤倫斯基：俄羅斯恐將揮兵歐洲他國

烏克蘭總統澤倫斯基27日警告，俄羅斯總統普亭不會等到烏克蘭戰爭結束，就可能再度對另一個歐洲國家發動攻擊；他強調，近期俄羅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。