影／印度影星轉戰政壇！造勢失控釀39死 2萬多人擠爆畫面曝

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
印度知名演員轉戰政壇的維傑27日在坦米爾那都邦舉辦造勢發生嚴重踩踏，造成至少39人死亡、50多人受傷。圖/取自@Prof_Dr_Raj在X的照片
印度知名演員轉戰政壇的維傑27日在坦米爾那都邦舉辦造勢發生嚴重踩踏，造成至少39人死亡、50多人受傷。圖/取自@Prof_Dr_Raj在X的照片

印度知名演員轉戰政壇的維傑（Vijay）27日在坦米爾那都邦（Tamil Nadu）卡魯爾縣（Karur）舉辦造勢，發生嚴重踩踏事件，造成至少39人死亡、50多人受傷。儘管場地有事先祭出管制，現場仍湧入超過2萬多人，萬人攢動卻沒有退路，最終釀成悲劇。

路透報導，坦米爾那都邦長史達林（M.K. Stalin）表示，死者包含13名男性、17名女性、4名男童與5名女童，另有51人正在醫院接受治療。當地政府宣布，罹難者家屬可領取1百萬盧比補償金（約台幣34萬元），並已成立調查委員會釐清事故細節。

根據印度斯坦時報，這場造勢本規畫上午10時開始、下午3時結束，並預告維傑將於中午12時30分抵達。不過，大批群眾自上午11時便湧入，直到晚間7時40分才等到維傑現身，現場支持者苦候近7小時。警方事後表示，主辦方原本估算約1萬人參與，實際到場人數卻突破2萬7000人，遠超預期。

報導指出，現場人潮擠爆，相當悶熱，有人接連暈倒，根據社群畫面，維傑站在競選宣傳車頂，急忙把瓶裝水往下拋，想替支持者解渴降溫。雖然救護車隨即趕到，但因人潮擁擠難以通行，就算擠出通道，送醫過程仍嚴重延誤。

事發後，印度總理莫迪在社群發文表達痛心，維傑也向罹難者家屬致哀。

現年51歲的維傑是坦米爾電影界30年來最具票房號召力的演員之一，2024年成立政黨「泰米爾勝利同盟」（Tamilaga Vettri Kazhagam），矛頭同時對準邦執政黨「德拉維達進步聯盟」（DMK）與總理莫迪領導的「印度人民黨」（BJP）。

自創黨以來，維傑的造勢活動一再湧現龐大人潮，去年創黨後首場集會就曾發生踩踏釀6死事故。

影片https://x.com/Reuters/status/1972081318046711838/video/1

