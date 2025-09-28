颱風博羅依快速逼近 越南關閉機場疏散數千人
隨著颱風「博羅依」（Bualoi）逐漸增強，越南今天關閉機場，疏散恐受影響地區的數千民眾。此颱風幾天前在菲律賓造成至少10人死亡，並且引發大範圍洪災。
路透社報導，越南國家氣象局表示，截至格林威治標準時間今天凌晨2時，風速高達每小時133公里的「博羅依」，預計今天稍晚在越南中部登陸，由於移動速度較快，它的登陸時間比預期要早。
氣象局補充說：「這個風暴移動非常快速，速度幾乎是平均兩倍，強度高，影響範圍廣。它能同時引發多種自然災害，包括強風、暴雨、洪水、山洪、走山和沿海地區水患。」
越南政府表示，中部河靜省（Ha Tinh）相關部門已開始疏散逾1.5萬民眾，並表示已有數千名士兵做好準備。
越南民航局（Civil Aviation Authority ）表示，自今天起，越南暫停包括峴港國際機場在內的4個沿海機場營運，並調整多個航班的起飛時間。
越南政府表示，暴雨已導致順化和廣治省發生洪災。
越南海岸線極長，又面向南海，容易受到颱風侵襲。颱風往往造成致命損失，去年颱風「摩羯」（Yagi）造成約300人死亡，財產損失達33億美元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言