颱風博羅依快速逼近 越南關閉機場疏散數千人

中央社／ 河內28日綜合外電報導

隨著颱風「博羅依」（Bualoi）逐漸增強，越南今天關閉機場，疏散恐受影響地區的數千民眾。此颱風幾天前在菲律賓造成至少10人死亡，並且引發大範圍洪災。

路透社報導，越南國家氣象局表示，截至格林威治標準時間今天凌晨2時，風速高達每小時133公里的「博羅依」，預計今天稍晚在越南中部登陸，由於移動速度較快，它的登陸時間比預期要早。

氣象局補充說：「這個風暴移動非常快速，速度幾乎是平均兩倍，強度高，影響範圍廣。它能同時引發多種自然災害，包括強風、暴雨、洪水、山洪、走山和沿海地區水患。」

越南政府表示，中部河靜省（Ha Tinh）相關部門已開始疏散逾1.5萬民眾，並表示已有數千名士兵做好準備。

越南民航局（Civil Aviation Authority ）表示，自今天起，越南暫停包括峴港國際機場在內的4個沿海機場營運，並調整多個航班的起飛時間。

越南政府表示，暴雨已導致順化和廣治省發生洪災。

越南海岸線極長，又面向南海，容易受到颱風侵襲。颱風往往造成致命損失，去年颱風「摩羯」（Yagi）造成約300人死亡，財產損失達33億美元。

