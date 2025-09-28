俄外長批以色列 意圖引爆中東局勢

快訊

中央社／ 紐約聯合國總部27日綜合外電報導

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天指控以色列意圖「引爆」整個中東，他批評以色列最近對伊朗與卡達動武，並且反對以色列右派想要吞併約旦河西岸的主張。

法新社報導，拉夫羅夫在聯合國大會發言指出：「以色列對巴勒斯坦人非法動武，如今又對伊朗、卡達、葉門、黎巴嫩、敘利亞和伊拉克採取的侵略行動，已經威脅到整個中東地區。」

對於以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）極右盟友主張吞併約旦河西岸，以斷絕巴勒斯坦建國的願景，拉夫羅夫提出強烈批評。

他表示：「完全沒有理由去吞併約旦河西岸。我們實際上要處理的是一場變相政變，他們想要徹底埋葬聯合國對巴勒斯坦建國的相關決議。」

在過去一週，法國、英國等數個西方國家陸續承認巴勒斯坦建國，對以色列在加薩持續戰爭表達不滿。

而作為以色列盟友的美國，則強烈反對承認巴勒斯坦國，但在一些阿拉伯盟友表達關切後，美國總統川普（Donald Trump）也建議尼坦雅胡別去吞併約旦河西岸。

拉夫羅夫語帶諷刺西方承認巴勒斯坦建國的時機太晚，他說：「他們怎麼會這時才做出決定呢？」

他表示，可能這些國家在設想：等到聯合國大會召開時才表態，「屆時在以色列的攻勢下，加薩早已什麼都不剩、巴勒斯坦人都沒有了。」

俄羅斯自蘇聯時代就已承認巴勒斯坦國。雖是如此，以色列也努力維持與莫斯科的友好關係，主因俄國在中東的影響力，以及俄境內有龐大的猶太社群。

時隔10年！聯合國今起重啟對伊朗制裁 德黑蘭預告強烈回應

路透報導，聯合國在台灣時間28日上午8時以伊朗違反2015年核協議為依據，透過「回彈機制」快速重啟對伊朗制裁，這是聯合國...

普亭不會等到烏克蘭戰爭結束 澤倫斯基：俄羅斯恐將揮兵歐洲他國

烏克蘭總統澤倫斯基27日警告，俄羅斯總統普亭不會等到烏克蘭戰爭結束，就可能再度對另一個歐洲國家發動攻擊；他強調，近期俄羅...

想如蔡依林般「完美睡眠」？ 小心反而壓力過大而失眠

藝人蔡依林因為分享自己「每天晚上9點半就入睡」，意外掀起一股早睡潮，也讓許多人開始重視「完美睡眠」與「健康睡眠」。但在講究睡好一覺之外，專家也警告過度追求完美睡眠，恐適得其反。

「映像管電視」還有市場？90年代情懷催生懷舊產業鏈

牆前導言，不列入主文：CRT電視因懷舊魅力與收藏價值，再度成為玩家追逐的對象。雖然重量與有害物質增加維修門檻，卻也讓專業技術與相關服務逐漸成為小眾需求。從維修師、升頻器到轉售市場，一條隱形產業鏈正悄然浮現。這股潮流，不僅承載情感記憶，也透露出市場正在發生的微妙變化。

俄羅斯助力中國傘兵 准備滲透台灣？

（ 德國之聲中文網）英國皇家聯合軍種研究所的分析基於黑客組織“黑月”提供的大概800頁文件，其中包括莫斯科計劃向北京供貨的合同以及設備清單。“黑月”組織沒有透露其成員真實身份，而其宣言中則強調自己反對

德內政部長希望允許聯邦國防軍擊落無人機

（德國之聲中文網）周五凌晨“無人機群”飛越德國北部石勒蘇益格-荷爾斯泰因州，聯邦內政部長多布林特（Alexander Dobrindt基社盟）表示，德國安全威脅加劇。周六（9月27日），多布林特在柏林

