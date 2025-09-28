美軍無人機發展遇波折 採購成本高技術整合挑戰多

「華爾街日報」報導，美國防部2年前啟動、原本預計部署數千架先進無人機以因應與中國潛在衝突的計畫，進展不如預期，且美軍難以摸清如何在戰場上運用部分系統。

報導指出，兩年前啟動的「複製者」（Replicator）計畫，原意在於快速購買低成本自主武器，因應中國日益增強的軍事實力，但進度受挫，促使國防部決定移交給特種作戰司令部（Special OperationsCommand）旗下一個名為國防自主作戰小組（DefenseAutonomous Warfare Group, DAWG）的新組織，以加速推動。

這個決定反映出外界對「複製者」（Replicator）計畫遭遇挫折的不滿。

「複製者」是拜登政府時期國防部的一項標誌性計畫，目標是在2025年8月前交付數千套空、陸、海基的AI系統。時任副國防部長希克斯（KathleenHicks）2023年宣布這項計畫時，承諾將帶來「小型、智慧、廉價」的技術。

熟悉內情人士指出，部分「複製者」系統表現不穩定，或因成本過高、製造過慢，無法量產；同時，五角大廈也難以找到能協調不同廠商無人機群的軟體，而這正是「複製者」構想能否實現的關鍵。

五角大廈領導層如今已將「複製者」的工作移交給特種作戰司令部旗下的DAWG，希望藉此加速計畫並專注於最合適的武器。

● 延遲原因與爭議

參與「複製者」計畫的人士對進度落後有不同解釋，但大多認為總體來說是成功的。有些人將問題歸咎於各軍種堅持採購尚未準備好部署的系統；另有些人認為，這些波折是迅速引進新技術的常態。

「複製者」計畫的宗旨是為可能在太平洋爆發的美中衝突做準備。近年來，北京迅速擴充海空軍力與高科技武器，美國官員研判，中國最快可能在2027年具備攻台的能力。

一旦爆發台海衝突，將帶來嚴峻的技術與後勤挑戰：海上載具與空中無人機必須能自主跨越長距離航程，即便無線電與GPS通訊遭干擾也要能運作。國防官員指出，無人機能擴大戰場範圍、迷惑敵軍、突破防線並精準打擊目標，同時避免重大人員傷亡與昂貴裝備損失。

知情人士稱，DAWG必須在不到兩年的時間完成美國國防部所需的無人機交付。緊迫的時間表反映出美方對太平洋戰事準備的迫切性。

國防官員透露，「複製者」目前由特種作戰司令部副司令杜諾文（Frank Donovan）負責。熟悉內情的人士透露，杜諾文8月接手這項計畫時，曾赴加州出席「複製者」展示活動，這場活動原本意在展現尖端科技成果，但根據參與者說法，也暴露多數系統尚未成熟。

● 測試中的挫折

例如，黑海科技公司（BlackSea Technologies）的無人船方向舵故障漂離現場。美國軍工科技新創企業Anduril Industries的空中無人機，因發射管疑有問題而延後升空。另有多艘無人船所用軟體，未能如預期識別目標或產生誤判。

Anduril Industries創辦人拉奇（Palmer Luckey）表示：「『複製者』計畫確實帶來了非常、非常好的成果。它本可以做得更好嗎？對於他們正在做的事情，可以更清楚嗎？是的，當然。但從大局來看，我不認為它有那麼糟。」

負責「複製者」至8月的國防創新部門（DefenseInnovation Unit）未回應置評請求。部分參與者也認為，這場演練活動是成功的，且承擔風險與出現差錯，本來就是創新的一部分。

●採購爭議與技術限制

據知情人士透露，「複製者」計畫採購的十多種自主系統中，有3款在選定時尚未完成，或僅處於概念階段。其他知情人士表示，有官員指出，「複製者」的缺點之一是國防創新部門被要求採購技術較舊的無人機，且在採購之前未經嚴格測試軟硬體。

BlackSea無人艇「全球自主偵察艇」（GlobalAutonomous Reconnaissance Craft, GARC）就是如此決策下的產物。多位人士指出，這些船隻並非為太平洋複雜的遠程任務而設計，而且海軍官員在技術限制未釐清前就貿然推動採購，且軍方不斷更換軟體平台，導致成本增加並延誤進度。

美國海軍沒有回應置評請求。

「複製者」最大規模的採購之一是「彈簧刀600」（Switchblade 600）無人機，該機型在烏克蘭表現不佳。美國陸軍情報中心分析顯示，在通訊被干擾的現代戰場上，彈簧刀600無人機恐不堪一擊。

生產商空境（AeroVironment）公司表示，他們已根據烏克蘭多年的實戰經驗進行升級，更能因應電子戰干擾。但知情人士表示，美國陸軍為避免延誤計畫，拒絕採購較新的型號。

整合技術證明也是項挑戰。熟悉2024年在太平洋舉行的「卡胡納計畫」（Project Kahuna）演習的人士表示，演習期間，不同廠商的無人機雖由Anduril軟體串聯，但在操作員視線範圍外，仍難以協同完成任務。

儘管如此，參與者堅持「複製者」在短短兩年已取得重大進展：協助美軍採購、測試及推進無人機技術，縮短傳統武器採購年限；此模式現已應用在國防部其他專案。

國防創新部門前副主任庫瑪（Aditi Kumar）表示：「我們希望彌補差距、創造更具競爭力的市場。先擴展能擴展的技術，再尋找有前景的新技術。我認為，現階段轉移給特種作戰司令部是很自然的。」