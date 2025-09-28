時隔10年！聯合國今起重啟對伊朗制裁 德黑蘭預告強烈回應

路透報導，聯合國在台灣時間28日上午8時以伊朗違反2015年核協議為依據，透過「回彈機制」快速重啟對伊朗制裁，這是聯合國時隔10年首度恢復此類制裁，因設有防止安理會否決辦法，俄羅斯與中國無力阻擋。

法國、德國和英國8月28日以伊朗未執行2015年「聯合全面行動方案」（JCPOA）為由，要求啟動安理會第2231號決議規定的「回彈機制」（snapback），經過30天寬限期後，正式在9月28日重啟曾在2006年至2010年間對伊朗的制裁。伊朗盟友俄羅斯與中國26日在安理會提議將制裁延至明年4月，最終未獲足夠票數支持。

JCPOA俗稱伊朗核協議，由伊朗與美、英、法、德、俄、中六大國達成。協議要求伊朗大幅削減濃縮鈾活動與核計畫規模，並接受國際原子能總署（IAEA）的嚴格監督，以確保其核能用途僅限於和平目的。作為交換，國際社會將逐步解除對伊朗的經濟與金融制裁。2018年川普政府單方面退出協議並重啟制裁，使這份協議陷入停擺與爭議。

制裁重啟後，伊朗將面臨武器禁運、禁止提煉濃縮鈾與發展彈道飛彈相關活動；數十名伊朗人士與實體將遭資產凍結與旅行禁令；各國並可扣押禁用品，伊朗也被禁止參與海外鈾礦與核技術相關商業活動。

英德法聲明強調，制裁重啟不代表外交途徑終結，並敦促伊朗遵守決議、避免升高局勢，重返履行保障義務。

德黑蘭警告將作出強烈回應。伊朗總統裴澤斯基安26日則表態無意退出「禁止核子擴散條約」（NPT），德黑蘭續於27日召回駐英、德、法等國大使進行磋商。

美國國務卿魯比歐表示，川普強調外交仍是伊朗最佳選項，但伊朗須展現誠意直接談判；在新協議出現前，各國應立即執行制裁，迫使伊朗領導層做出正確選擇。