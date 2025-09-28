阿根廷直播虐殺案震驚全國 數千人走上街頭抗議

快訊

中央社／ 布宜諾斯艾利斯27日綜合外電報導

數以千計抗議者今天走上阿根廷布宜諾斯艾利斯街頭，要求為3名年輕女子遭受酷刑與謀殺案伸張正義。這起案件的暴行透過社群媒體直播，引發全國震驚。

受害者家屬舉著寫有3人名字的布條以及印有她們照片的標語，與多個左派團體一起遊行至國會大廈。

抗議隊伍中的標語寫道：「這是一場毒梟性別滅絕罪！」、「我們的生命不是可以被拋棄的！」

20歲的表姊妹威爾第（Morena Verdi）與卡斯蒂約（Brenda Del Castillo）以及15歲的古提瑞茲（LaraGutierrez）失蹤5天後，屍體24日被發現埋在布宜諾斯艾利斯南郊一戶人家的庭院中。

根據調查人員，這起犯罪事件與毒品幫派有關，行凶過程透過Instagram直播，有45名私人帳號用戶觀看。

國家安全部長布爾瑞奇（Patricia Bullrich）26日宣布逮捕第5名嫌疑人，使被捕人數達到5人，其中包含3男兩女。

調查人員表示，3名受害者原以為自己是要去參加一場派對，實則是被誘騙上了一輛廂型車。據稱這是一起針對她們違反幫派規則的「懲罰行動」，也是為了殺雞儆猴。

布宜諾斯艾利斯省安全署長阿隆索（Javier Alonso）透露，警方是在審訊一名被拘留者時得知這段影片的存在，並由他供出。

在這段影像中，可以聽到一名幫派頭目說：「這就是偷我毒品的下場。」

阿根廷媒體報導指出，酷刑者對受害者施以割斷手指、拔指甲、毆打與窒息等殘忍手段。

