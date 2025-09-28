普亭不會等到烏克蘭戰爭結束 澤倫斯基：俄羅斯恐將揮兵歐洲他國

烏克蘭總統澤倫斯基27日警告，俄羅斯總統普亭不會等到烏克蘭戰爭結束，就可能再度對另一個歐洲國家發動攻擊；他強調，近期俄羅斯無人機與戰機侵犯波蘭、羅馬尼亞、愛沙尼亞領空的行為，是刻意測試北約防禦力的舉動。「關閉烏克蘭領空」的呼聲再度出現。

衛報報導，澤倫斯基於紐約聯合國大會期間與美國總統川普會晤後返國，在基輔發表談話直言：「普亭不會等到烏克蘭戰爭結束才行動。他會往別的方向開啟新戰線，在哪裡誰也說不準，他就是想這麼做。」澤倫斯基透露，數個國家的代表將赴烏克蘭接受「實際訓練」，學習如何抵禦俄羅斯空中攻擊。

波蘭10日表示已擊落3至4架進入其領空的俄羅斯無人機。愛沙尼亞則於19日指控俄軍戰機非法入侵領空，並派出隸屬北約的戰機將其驅離。羅馬尼亞也宣布，俄羅斯無人機近期侵犯其領空。與此同時，丹麥與挪威的軍事基地也出現了不明無人機，有輿論認為背後可能與俄羅斯有關。

基輔獨立報報導，這些事件讓歐洲各國繃緊神經，引發外界質疑北約是否有能力反制俄羅斯的無人機與軍機，北約成員國可能被迫重新考慮「關閉烏克蘭領空」的選項。

獨立報說，若套用在烏克蘭的情境，「關閉領空」代表北約在部分或全部烏克蘭上空設置由其強制執行的禁航區。任何進入該區的俄羅斯飛機、無人機或飛彈，都將成為北約部隊合法的攔截或擊落目標，即便它們尚未進入北約領空。

由於俄羅斯自全面入侵烏克蘭初期便未能掌握烏克蘭的制空權，其軍機至今不敢深入烏克蘭領空，以免遭到擊落。

不過報導也指出，要推動關閉領空必須達成2個關鍵條件：政治意願與所需的軍事資源。