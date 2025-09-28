印度政治集會爆發踩踏 罹難人數增至36人

印度坦米爾那都邦（Tamil Nadu）邦長表示，由知名演員轉戰政壇的維傑（Vijay）今天一場競選造勢大會爆發踩踏事件，造成至少36人喪生，另有約58人受傷。

邦長史達林（M.K. Stalin）在社群平台X發布聲明說：「目前得知已有36人罹難，其中包括8名孩童與16名女性，我深感悲痛。」

議員森蒂爾巴拉吉（V. Senthilbalaji）指出，約有58人受傷，已被送往醫院治療。

只使用單名的維傑，在集會上向群眾發表演說時，現場陷入混亂，迫使他中斷演說。

51歲的他表示，面對這場悲劇，他「心都碎了」。

維傑在社群媒體X上表示：「我向在卡魯爾縣（Karur）喪生的親愛兄弟姐妹們的家屬，致上最深的哀悼與同情。」

「印度斯坦時報」（Hindustan Times）指出，一大票群眾爭睹維傑風采，向舞台的柵欄猛力推擠，引發了這場踩踏事件。

邦長史達林已下令成立一個由退休法官領導的委員會，以調查「這起悲劇事件」，並宣布將向罹難者家屬提供100萬盧比（約新台幣34萬元）的賠償金。

印度總理莫迪（Narendra Modi）表示，這起事件「令人深感悲痛」。

他在社群媒體的聲明中說：「我的心與那些失去摯愛的家庭同在。希望他們在這艱難時刻能堅強。」