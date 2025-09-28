聲援加薩遭撤銷簽證 哥倫比亞總統批美國違反國際法

快訊

中央社／ 波哥大27日綜合外電報導

哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）今天抨擊美國撤銷他簽證的決定，並指控華府因為他批評以色列在加薩（Gaza）的行動而違反國際法。

裴卓昨天走上紐約街頭加入一場聲援巴勒斯坦的示威活動，並敦促美軍士兵違抗總統川普的命令後，美國隨即表示要撤銷裴卓的簽證。

裴卓在社群媒體上表示：「我已不再擁有前往美國的簽證。我不在乎。我不需要簽證…因為我不僅是哥倫比亞公民，也是歐洲公民，我真心認為自己是世界上自由之人。」

他在社群媒體X一則貼文中補充表示，「因為譴責種族滅絕而撤銷簽證，顯示美國已經不再尊重國際法」。

路透社報導，裴卓並非第一位遭美國撤銷簽證的哥倫比亞總統。1996年，時任總統桑柏（ErnestoSamper）的簽證就曾因一樁政治醜聞而被撤銷，這起醜聞涉及卡利（Cali）販毒集團資助桑柏總統競選活動的相關指控。

裴卓此行是為出席聯合國大會。他在紐約聯合國總部外告訴群眾：「我請求所有美國陸軍士兵不要把槍口對準人民。請違抗（總統）川普的命令，遵從人性的呼喚！」

裴卓本月23日也在聯大演說中痛批川普是加薩走廊（Gaza Strip）「種族滅絕共犯」，並要求就美國在加勒比海對疑似運毒船發動飛彈攻擊的行為啟動「刑事訴訟程序」。

美國 簽證 社群媒體

