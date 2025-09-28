丹麥多地遭無人機入侵 北約強化波羅的海防空部署

中央社／ 拉脫維亞首都里加27日綜合外電報導

北大西洋公約組織（NATO）今天表示，因應近日丹麥遭無人機入侵事件，將在波羅的海地區升級任務，部署防空巡防艦與其他裝備。

丹麥國防軍今天說，前一晚在丹麥若干軍事設施附近發現不明無人機，而本週稍早，機場及重要基礎設施周邊也多次出現無人機侵犯領空事件。

北歐最繁忙的哥本哈根機場，本月22日深夜因多架大型無人機闖入領空，一度關閉數小時；接下來數日，丹麥另外5處較小型的軍民用機場也短暫關閉。

北約發給路透社的聲明表示，將「在波羅的海地區以全新多領域裝備進一步加強警戒」，其中包括「情報、監控與偵察平台，以及至少1艘防空巡防艦」。

這些新部署將強化北約自今年1月啟動的「波羅的海崗哨」（Baltic Sentry）任務，該任務原為回應波羅的海海底電纜、電信網絡及天然氣管線多起受損事件，並在此行動中派遣巡防艦、巡邏機及海軍無人機，以協助保護關鍵基礎設施。

此外，北約本月也啟動「東翼哨兵行動」（EasternSentry）任務，加強防衛歐洲東翼，以回應俄羅斯無人機侵入波蘭領空。

愛沙尼亞本月19日指控3架俄羅斯米格-31戰鬥機（Mig-31）入侵領空12分鐘，北約義大利戰機隨後將之驅離。北約23日警告俄羅斯，將動用「所有必要的軍事與非軍事手段」自我防衛。

俄羅斯則否認戰機侵犯愛沙尼亞領空，並表示無人機並未計劃攻擊波蘭目標。

