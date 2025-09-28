俄羅斯頻繁入侵空域 拉脫維亞促北約加強空防

中央社／ 拉脫維亞首都里加27日綜合外電報導

拉脫維亞總統林克維奇（Edgars Rinkevics）今天以俄羅斯侵犯北大西洋公約組織（NATO）空域為由，敦促北約加強對波羅的海國家的保護。立陶宛先前也曾發出類似呼籲。

歐洲各國領袖表示，俄羅斯屢次侵犯北約空域，包括在波羅的海國家和波蘭，本月稍早約有20架俄國無人機進入這些國家的空域，促使北約戰機擊落其中部分無人機。

林克維奇在拉脫維亞首都里加（Riga）舉行的北約軍事委員會會議上表示：「俄羅斯持續其挑釁模式，最近更肆無忌憚地侵犯波蘭與愛沙尼亞空域。」

他指出：「應該將波羅的海的空中警戒任務，轉型為具備相應交戰規則的波羅的海空防任務，這應是當務之急。」

路透社報導，立陶宛國防部長薩卡利埃內（DovileSakaliene）本月稍早表示，立陶宛政府已準備一份立場文件，主張改變任務性質，納入額外能力，「例如陸基防空資產、感測器與偵測器」。

俄羅斯否認其戰機曾侵犯愛沙尼亞空域，並稱其無人機並未計劃攻擊波蘭境內目標。

在波蘭空域事件發生後，北約啟動「東翼哨兵行動」（Eastern Sentry）行動，以加強北約整個東翼的防禦。但波羅的海國家官員表示，他們仍需要更多保護。

北約的決策採32個成員國共識決，目前尚未回應改變任務性質的呼籲，也未立即對林克維奇的言論發表評論。

北約 俄羅斯 波蘭

延伸閱讀

國際帕會解除俄羅斯和白俄部分禁令 烏克蘭強烈不滿

傳俄助中訓練空降兵應對台灣 專家：西方關切俄烏戰爭對戰法影響

無人機頻繁干擾北歐機場 瑞典專家警告「擊落恐非最佳解」

川普稱北約應擊落入侵俄軍機 波蘭外長警告俄羅斯「不要來哭喪」

相關新聞

「不信任高牆仍存在」 伊朗總統：拒美要求交出濃縮鈾換取暫緩制裁

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）今天表示，華府要求德黑蘭交出所有濃縮鈾，以換取3個月暫緩制裁，對...

與俄羅斯關係緊張 北約北海軍演展示實力、強化嚇阻力

北大西洋公約組織（NATO）本週在北海進行大規模軍演，展示軍事實力，強化嚇阻力。在此同時，據稱俄羅斯在其東翼試探聯...

已故「淫魔」富豪艾普斯坦新文件曝光 馬斯克、安德魯王子名列其中

英國BBC報導，美國國會民主黨人公布了關於已故「淫魔」富豪艾普斯坦的新文件，億萬富豪馬斯克和英國安德魯王子名列其中。

聯合國制裁明將恢復 伊朗經濟恐再受沉重打擊

英國駐聯合國大使吳百納今天表示，聯合國對伊朗的制裁明天恢復。俄羅斯與中國提出暫緩對伊朗制裁的決議草案在安全理事會遭到否決...

自民黨主席選舉 小泉進次郎爆留言灌水爭議…負責宣傳議員收死亡威脅

參選日本自民黨總裁（黨主席）的農林水產大臣小泉進次郎承認，他的陣營曾在網路直播影片中狂發稱讚小泉的留言。他今天表示，負責...

巴勒斯坦自治政府資金吃緊 12國緊急聯盟解財務危機

包括英國、法國、日本、沙烏地阿拉伯、西班牙在內12個國家今天宣布組成新聯盟，將對巴勒斯坦自治政府提供財務援助。以色列持續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。