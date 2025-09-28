俄國外長稱無意攻擊歐洲 警告若受侵略將果斷回應

中央社／ 紐約聯合國總部27日綜合外電報導

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）今天在聯合國大會發表演說，向全球領袖強調俄國無意攻擊歐洲，但任何針對俄國的侵略行為「都將得到果斷的回應」。

美聯社報導，近幾週未經授權的飛機進入北大西洋公約組織（NATO）空域的事件已被歸咎於俄羅斯所為，引發歐洲高度警覺。尤其是在北約戰機於波蘭上空擊落無人機，以及愛沙尼亞稱俄國戰機飛入其領土並盤旋12分鐘後，情勢更顯緊張。

俄羅斯否認俄國飛機曾進入愛沙尼亞，並稱那些無人機並非針對波蘭。莫斯科的盟友白俄羅斯則堅稱，是烏克蘭的信號干擾導致無人機偏離航道。但歐洲各國領袖認為，這些事件是意在動搖北約並試探反應的蓄意挑釁舉動。

然而，拉夫羅夫堅稱，面臨威脅的是俄羅斯。

他說：「俄羅斯過去不曾、現在也沒有任何（攻擊歐洲或北約國家）意圖。但是，任何針對我國的侵略，都將得到果斷的回應。」

美國總統川普本週表示，他認為烏克蘭可以奪回所有被俄羅斯占領的領土。

對這位美國領袖而言，這是顯著的語氣轉變；他先前曾表示烏克蘭需要做出一些讓步，且永遠無法收復所有自俄羅斯2014年占領克里米亞半島（CrimeanPeninsula）及2022年俄國發動全面入侵以來所占據的地區。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）3週前才表示，俄國與美國之間「相互理解」，且川普政府「正在傾聽我們的意見」。

川普的新觀點是在他23日於聯合國大會場邊會見烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）後提出。

