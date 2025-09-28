德內政部長希望允許聯邦國防軍擊落無人機

（德國之聲中文網）周五凌晨“無人機群”飛越德國北部石勒蘇益格-荷爾斯泰因州，聯邦內政部長多布林特（Alexander Dobrindt基社盟）表示，德國安全威脅加劇。周六（9月27日），多布林特在柏林的新聞發布會上表示，“存在一種完全可以被評估為高風險的威脅。” 他指出，這種威脅“總體上是抽象的，但在個別情況下卻又非常具體”。原則上，無人機飛行通常伴隨著“明顯的間諜相關活動”。

法律修訂：聯邦國防軍或獲擊落權限

在德國和歐洲接連發生無人機事件後，德國聯邦政府正考慮計劃出台相關法律，在特定情況下允許聯邦國防軍擊落無人機。內政部表示，聯邦與各州將在此問題上加強合作。

據《圖片報》報道，若無人機對人員生命或關鍵基礎設施構成迫在眉睫的威脅，且其他防御措施不足時，將允許聯邦國防軍動用武力進行干預。在這種危機情況下，決策權將移交給國防部。

目前，無人機偵察及非法飛行的管轄主要由各州警方負責。內政部一位發言人對法新社表示：“聯邦警察在其職責範圍內——尤其是鐵路設施和機場——也配備了無人機防御資源，並不斷進行調整。”。近期事件清楚表明，“聯邦和各州以及關鍵基礎設施的運營方必須加強協作，以應對不斷變化的威脅”。

多布林特對《萊茵郵報》表示，現在不僅軍事安全進入“時代轉折點”，民防和公共保護同樣面臨轉折點，因此需要“明確的法律框架”。他計劃在《航空安全法》中規定“聯邦國防軍可以在國內協助警方，尤其在無人機防御行動方面”。

擬建無人機防御中心

此外，多布林特還希望整合各方力量。“我的目標是建立一個德國無人機防御能力中心，把聯邦、各州和聯邦國防軍聯結起來。”據德國《每日新聞》報道，多布林特還提到，德國正與以色列共同開展一個聯合研究項目。雖然大部分無人機如今已經能夠被偵測和攔截，但仍有部分系統無法用現有技術阻止。

在德國，無人機防御相對復雜：除了聯邦國防軍，聯邦警察以及各州警察也負有責任。但各州警方幾乎沒有足夠的技術手段來攔截無人機。

早在今年1月聯邦議會選舉前，時任聯邦內閣就已推動修改《航空安全法》。該法原擬允許聯邦國防軍在出現特別嚴重危險時擊落非法飛行的無人機。但由於提前舉行大選，該法律尚未能在議會通過，現任政府需要重新啟動立法程序。

根據現行法律，無人機在原則上可被擊落，正如慕尼黑聯邦國防軍大學專家維蕾娜·傑克遜（Verena Jackson）所強調的。但這必須符合比例原則，並且存在相當大的風險——例如墜落的殘骸或爆炸物——因此迄今幾乎未被考慮采用。

內政部一名發言人向法新社證實，目前正在就修改《聯邦警察法》以及調整《航空安全法》進行磋商。根據執政聯盟（聯盟黨和社民黨）的協議，聯邦政府必須創造“有效探測和防御無人機的法律、技術與資金條件”。

警察工會反對

不過，德國警察工會（GdP）拒絕了多布林特的計劃。該工會負責聯邦警察事務的負責人安德烈亞斯·羅斯科普夫（Andreas Roßkopf）對《萊茵郵報》表示：“在涉及德國關鍵基礎設施的無人機防御方面，政界必須最終為聯邦警察以及各州警方提供全面裝備。如果真要由聯邦國防軍介入，也只能在由聯邦警察負責的框架內協助進行。”他強調，國內安全是警方的職責。

據《圖片報》進一步報道，除法律層面外，該計劃還包括技術和操作層面的措施，例如無人機的探測、識別和電子干擾手段。這包括干擾發射器或能接管無人機操控的系統。執政聯盟還在討論對非法闖入機場區域的行為施以更嚴厲的處罰。

歐洲接連發生無人機闖入領空事件

大約兩周前，多架俄羅斯無人機闖入波蘭領空，北約隨後擊落了其中幾架。羅馬尼亞也報告俄羅斯無人機入侵事件。近日丹麥多地上空出現無人機飛行，周五晚更是出現在了該國最大軍事基地的上空。丹麥當局並未排除這些事件與俄羅斯挑釁有關的可能性。

石勒蘇益格-荷爾斯泰因州也報告無人機事件。州內政部長薩賓娜·聚特林-瓦克（Sabine Sütterlin-Waack基民盟）周五對北德廣播電台（NDR）表示：“昨晚發現無人機飛越石荷州，目前調查已經展開。我們只能說，州警方正在盡一切努力，確保石荷州的局勢像過去幾周一樣保持平靜。”她補充說，目前“安全形勢沒有變化”。

聚特林-瓦克表示，她已就此事與多布林特溝通，並與北德各州的內政部長協調後續應對舉措，“這是一個我們目前自丹麥方向觀察到的現象”。

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz又譯“默茨”基民盟）周四已表示，將堅決應對無人機飛行事件。他說：“我們不會允許這些侵犯行為繼續發生。”

（法新社，德國每日新聞）

