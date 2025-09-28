俄羅斯助力中國傘兵 准備滲透台灣？

（ 德國之聲中文網）英國皇家聯合軍種研究所的分析基於黑客組織“黑月”提供的大概800頁文件，其中包括莫斯科計劃向北京供貨的合同以及設備清單。“黑月”組織沒有透露其成員真實身份，而其宣言中則強調自己反對那些推行侵略性外交政策的政府。

美聯社也得以查閱了英國皇家聯合軍種研究所獲得的部分文件。盡管該智庫表示文件似乎都是真實的，但是美聯社無法獨立予以核實。

這些文件中提到了中俄雙方之間的會晤，包括一個北京代表團到訪莫斯科。文件還提到了高空傘降系統以及兩棲突擊車的付款和交付時間表。從文件內容來看，俄羅斯似乎已經著手准備交付相關產品，但是並無任何直接證據表明中國方面已經支付任何款項或者接收任何產品。

8000米跳傘滲透台灣？

盡管文件沒有直接提到台灣，英國皇家聯合軍種研究所依然分析認為，俄羅斯擬向中國提供的技術和產品有助於北京武力攻打台灣，尤其是至為關鍵的高空傘降技術。分析報告指出，目前尚不確定中國是否已經決定要武力攻打台灣，但獲得俄羅斯的裝備並在中國本土進行相應訓練有助於解放軍更好地推進准備工作。報告作者認為，鑑於中國的空降兵訓練機構還很年輕，莫斯科的幫助可能讓中國的空降兵部隊計劃提前10到15年，“這筆交易的最大價值”可能在於傘兵部隊的訓練和指揮控制程序，因為俄羅斯擁有“作戰經驗”，而中國沒有。

根據其中一份日期標注為2024年9月的文件，早在2021年，就有初步協議詳細列出了付款和交付時間表。到了2024年秋天，技術規格和分析、軟件適配、設備生產工作皆已完成。俄羅斯還同意在中國境內提供訓練服務，並為一個空降營提供全套裝備。為特種空降兵訓練滲透技能也是協議內容之一。

具體擬提供的裝備包括：37輛輕型兩棲突擊車、11輛兩棲反坦克自行火炮、11輛傘降裝甲運兵車、指揮與觀察車輛若干，總價超過2.1億美元。文件還顯示，北京希望所有車輛都能裝備中國軍隊自己的通信系統，並使用中國制式彈藥。

還有一份被引用的2024年3月8日莫斯科會議記錄則顯示，俄羅斯當時同意在2024年底前向中方提供零下60度時的高空傘降系統之性能詳細參數。據悉，這套系統設計為可以在高空投放重達190公斤的載荷。中方還要求對該系統進行8000米高空傘降測試。

英國皇家聯合軍種研究所據此分析指出，從8000米高度跳傘意味著中國特種空降兵能夠滑翔80公裡，從而實現滲透作戰。這一能力可以用於武力攻台的最早期。

高爾夫球場化解台灣防線？

盡管俄羅斯傘兵部隊擁有悠久歷史，但是在當前的烏克蘭戰場上，其戰績卻不盡如人意。2022年2月俄烏戰爭全面爆發的初期，俄軍特種空降兵就試圖控制基輔近郊的一座機場，從而讓後續大部隊直接部署到基輔。然而，特種空降兵的幾架直升機在抵達該機場前就被導彈擊中，其他空降兵也沒能完成佔領機場的任務。西方軍事專家認為，這是俄烏戰場的重要轉折點，意味著莫斯科原本希望的速勝演變成了曠日持久的拉鋸戰。

不過，英國皇家聯合軍種研究所的分析報告則指出，這並不意味著莫斯科就不能向北京出售裝備和技術。報告作者認為，中國軍隊屆時面臨的挑戰將是：如何做成俄羅斯沒能做到的事情，也就是壓制台灣的防空體系，並且迅速向指定地點投放足夠的兵力和裝備，從而在台灣軍隊未能完全動員起來之前就能擊敗它。報告作者猜測，中國可以在台灣海港或者機場附近的高爾夫球場空投特種空降兵以及輕型裝甲車，從而讓後續大部隊登陸或降落。

分析報告還認為，俄羅斯積極向中國提供此類技術，一方面是希望通過出售軍火來為俄烏戰爭籌措更多資金，另一方面也是希望將中國也卷入和美國的沖突之中，從而分散華盛頓對俄烏戰場的注意力。

俄羅斯、中國、台灣方面暫時沒有就英國智庫的這份報告置評。

