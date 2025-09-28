聽新聞
美防長要談戰士精神 重塑戰爭部

聯合報／ 編譯潘勛／綜合報導
美國防長赫塞斯已要求數百位將領卅日到維州匡提科開會。圖為美國副總統范斯三月廿六日在匡提科的陸戰隊基地演說。美聯社
美國防長赫塞斯已要求數百位將領卅日到維州匡提科開會。圖為美國副總統范斯三月廿六日在匡提科的陸戰隊基地演說。美聯社

華盛頓郵報等美媒廿六日引述知情人士報導，美國國防部長赫塞斯不尋常地臨時通知數百位將領在短期內由全球駐地返美開會，目的是聽他發表有關軍事準則及「戰士精神」的演說。

六位知情人士向美國有線電視新聞網說，這也旨在讓赫塞斯說明川普政府如何將國防部重塑為「戰爭部」。

赫塞斯上周要求擔任指揮職的一星以上高階軍官連同其麾下最高階士官長，卅日到維吉尼亞州匡提科的陸戰隊大學報到，五角大廈僅證實赫塞斯將發表談話。

幾位五角大廈資深官員質疑，服役多年的將領要聽僅當過步兵排長的國民兵備役少校赫塞斯教他們打仗，令人寒毛直豎。

此外，五角大廈最近開除不少高階將領，這次集會命令又反常，引發疑慮。

美國退役海軍少將、華府智庫捍衛民主基金會資深研究員蒙哥馬利說，該會議可能涉及美國新版「國防戰略」或討論將官人力配置長期趨勢。

