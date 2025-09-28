聽新聞
美專家：川習會是前菜 川普訪中重頭戲

聯合報／ 記者陳熙文、編譯茅毅／連線報導
美國總統川普預計於今年APEC峰會與中國國家主席習近平見面。圖為2019年川習會。路透
美國總統川普預計於今年APEC峰會與中國國家主席習近平見面。圖為2019年川習會。路透

美中關稅談判仍進行中。有專家認為，預計今年稍晚在亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議場邊的「川習會」只是前菜，重頭戲是美國總統川普明年訪問中國大陸；美中達成協議雖可能為兩國帶來一段穩定期，但恐怕無法長期維持。

美國智庫戰略與國際研究中心（ＣＳＩＳ）廿六日就美中關稅談判舉行線上座談會。ＣＳＩＳ顧問甘迺迪說，預料川普將在ＡＰＥＣ領袖會議場邊會晤中國國家主席習近平，但只會達成小型協議，中國會到最後一刻才提出有影響力的條件，因此要到川普訪中才可能達成更大協議。

前白宮國安會高官哈雷爾認同前述觀察。他不認為美中這項協議足以解決兩國所有緊張，但會緩和關係；中國可能承諾採購美國產品，美方可能對中方放寬出口管制。

哈雷爾說，有兩大看點值得注意，其一是美國現在向中國課徵約百分之五十五的關稅勢必調降；其二是川普希望藉由與各國的關稅談判吸引外國直接投資（ＦＤＩ），但必須設法擺平美國內部的國安鷹派引進中國資金。哈雷爾還說，美中若達成協議，雙方可能取得一年半至兩年的穩定期。

年度ＡＰＥＣ領袖會議預定十月卅一日至十一月一日在南韓慶尚北道慶州市舉行。另據韓聯社廿七日引述一位南韓高官報導，不排除美國與北韓在該會議期間進行會談；該高官未說明其可能地點或方式。川普上次會晤北韓領袖金正恩是二○一九年。

美專家：川習會是前菜 川普訪中重頭戲

