摩爾多瓦國會選舉在即 中選會再禁親俄政黨參選

中央社／ 基希納烏27日綜合外電報導

摩爾多瓦官員今天表示，中央選舉委員會以涉嫌使用非法資金與接受外國金援為由，已將親俄的「大摩爾多瓦黨」（Greater Moldova Party）排除在明天的國會選舉之外。

路透社報導，這項決定於昨天晚間作出。這已是距投票僅剩數天內，第2個被排除的親俄政黨。外界對俄羅斯涉嫌干選、摩爾多瓦的選舉程序以及該國未來加入歐盟的前景均表示關切。

摩爾多瓦中央選舉委員會表示，根據警方、安全部門與情報官員的調查，「大摩爾多瓦黨」涉嫌使用非法資金與接受外國金援，因此被排除在選舉之外。

中選會發現，「大摩爾多瓦黨」動用了未申報的財政資源，並涉嫌向選民提供金錢企圖影響選舉結果。

官員們還懷疑，該黨實際上是先前已被取締、由親俄富商蕭爾（Ilan Shor）領導政黨的繼承者。蕭爾否認所有不法行為，目前居住在莫斯科。

「大摩爾多瓦黨」領袖佛杜納（Victoria Furtuna）表示，這項決定存在偏見，她將提出上訴。

明天的國會投票被視為摩爾多瓦的轉捩點。摩爾多瓦是前蘇聯加盟共和國，目前是歐盟候選國。

自2021年以來，由總統桑杜（Maia Sandu）領導的親歐「行動團結黨」（PAS）在國會中擁有多數席位。但民調顯示，隨著反對黨爭取關心生活成本高昂、貧困加劇與經濟低迷的選民，PAS可能會失去多數黨地位。

分析人士表示，如果必須透過組建聯合政府來執政，將使PAS推動摩爾多瓦在2030年前加入歐盟的努力變得更加複雜。

另一個親俄政黨「摩爾多瓦之心」（Heart of Moldova），隸屬親俄「愛國者聯盟」（Patrioticbloc），已在上週被禁止參加此次選舉。

俄羅斯方面則聲稱，並未干涉其他國家的內政。

歐盟 俄羅斯 蘇聯

