歐洲頻傳無人機侵犯領空 德國考慮授權軍方擊落

中央社／ 法蘭克福27日綜合外電報導

歐洲多國頻傳無人機侵犯領空事件。德國媒體報導，當局正考慮允許軍方得予以擊落。

法新社報導，丹麥、挪威近日都發生目擊無人機出沒機場上空事件，導致部分機場暫時關閉。丹麥最大軍事基地上空昨天深夜也有無人機現蹤。

做為挺烏克蘭對抗俄羅斯主要國家之一，德國境內可疑無人機活動通報近來有增加趨勢，其中最新一起昨天深夜發生在北部一個毗鄰丹麥的邦。

儘管迄無公開的確鑿證據，但俄羅斯已經成為眾矢之的。

柏林本週稍早已宣布將強化無人機防禦系統，以因應日益嚴峻的俄羅斯威脅。小報「畫報」（Bild）報導，在各項擬議措施當中，政府正評估允許武裝部隊在特定條件之下擊落無人機。

報導指出，若無人機對人命或關鍵基礎設施構成嚴重威脅，且其他手段不足時，應該讓軍方能夠進行干預。目前屬於警方的決策權屆時將轉移至國防部。

經法新社進行聯繫後，內政部沒有證實這項計畫。

不過內政部長杜布林德（Alexander Dobrindt）告訴「萊茵郵報」（Rheinische Post），他希望修訂航空安全相關法規，讓軍方能與警方協力，「尤其在無人機防禦方面」。

杜布林德表示：「我們正遭受的不只是軍事安全上的轉變，整體民防和對平民的保護上同樣出現重大轉折。」

