「不信任高牆仍存在」 伊朗總統：拒美要求交出濃縮鈾換取暫緩制裁

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）今天表示，華府要求德黑蘭交出所有濃縮鈾，以換取3個月暫緩制裁，對此伊朗明確拒絕，強調「不可接受」。

法新社報導，裴澤斯基安在啟程返回德黑蘭前於紐約告訴媒體：「美國要求我們將所有濃縮鈾交給他們，他們僅願提供3個月的制裁豁免。這點我們完全不能接受。」

裴澤斯基安昨天出席聯合國大會，在場邊對媒體表示，美國總統川普（Donald Trump）執政期間，美方在核子談判上始終缺乏誠意。

他說：「我們與美國之間的不信任高牆依然存在。我們曾多次達成共識，但美國始終未曾認真看待。」

另外，路透社報導，法國、德國和英國8月28日以伊朗沒有執行2015年的「聯合全面行動方案」（JCPOA）為由，要求啟動安理會第2231號決議中規定的「快速恢復制裁」機制，恢復對伊朗制裁。

英國駐聯合國大使吳百納（Barbara Woodward）於昨天的表決後指出：「本理事會已完成第2231號決議規定的快速恢復制裁程序之必要步驟，因此針對伊朗核擴散的聯合國制裁將於本週末恢復。」

自從美國總統川普第1任期內於2018年退出「伊朗核子協議」後，伊朗經濟已長期遭受嚴厲制裁打擊。

這次恢復的聯合國制裁將包括重啟武器禁運、鈾濃縮和再處理活動禁令、禁止發展可搭載核武的彈道飛彈、凍結伊朗相關個人與實體的全球資產並且祭出旅行禁令，將會重創其能源產業。