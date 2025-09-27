領空遭混合式攻擊 丹麥最大軍事基地夜間再現「神秘無人機」
丹麥警方今天表示，夜間再度發現最大軍事基地上空出現不明無人機。丹麥各地近日頻傳無人機目擊事件，當局稱之為「混合攻擊」。
法新社報導，自從神秘無人機於22日首度在領空現蹤以來，這些不速之客已導致這個斯堪的那維亞半島（Scandinavia Peninsula）國家各地多座機場關閉。
值勤警官告訴法新社：「我可以證實，（昨天）晚間8時15分左右發生一起事件，持續數小時。觀察到一、兩架無人機在這座空軍基地上空和周邊活動。」他說的是卡魯普（Karup）軍事基地。
警方無法說明無人機來源。他指出：「我們沒有將它們擊落。」警方正與軍方合作調查相關事件。
卡魯普空軍基地與一座民用機場共用跑道。事件發生期間機場雖曾短暫關閉，由於該時段並無商業航班起降，因此未受影響。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言