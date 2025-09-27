領空遭混合式攻擊 丹麥最大軍事基地夜間再現「神秘無人機」

快訊

中央社／ 哥本哈根27日綜合外電報導

丹麥警方今天表示，夜間再度發現最大軍事基地上空出現不明無人機。丹麥各地近日頻傳無人機目擊事件，當局稱之為「混合攻擊」。

法新社報導，自從神秘無人機於22日首度在領空現蹤以來，這些不速之客已導致這個斯堪的那維亞半島（Scandinavia Peninsula）國家各地多座機場關閉。

值勤警官告訴法新社：「我可以證實，（昨天）晚間8時15分左右發生一起事件，持續數小時。觀察到一、兩架無人機在這座空軍基地上空和周邊活動。」他說的是卡魯普（Karup）軍事基地。

警方無法說明無人機來源。他指出：「我們沒有將它們擊落。」警方正與軍方合作調查相關事件。

卡魯普空軍基地與一座民用機場共用跑道。事件發生期間機場雖曾短暫關閉，由於該時段並無商業航班起降，因此未受影響。

