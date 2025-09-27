已故「淫魔」富豪艾普斯坦新文件曝光 馬斯克、安德魯王子名列其中

快訊

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
電動車大廠特斯拉執行長馬斯克21日在亞利桑納州出席保守派網紅柯克追思會。路透
英國BBC報導，美國國會民主黨人公布了關於已故「淫魔」富豪艾普斯坦的新文件，億萬富豪馬斯克和英國安德魯王子名列其中。

「艾普斯坦遺產管理委員」（Jeffrey Epstein Estate）提交給美國聯邦眾議院監管委員會的文件似乎顯示，馬斯克曾於2014年12月受邀前往艾普斯坦的小島。標註日期為2014年12月6日的一行記錄寫道：「提醒：馬斯克12月6日到島上。（這還會發生嗎？）」

文件同時顯示，安德魯王子曾在2000年搭乘艾普斯坦的私人飛機，從美國紐澤西州飛往佛州。一份航班乘客名單記錄顯示，安德魯王子2000年5月12日和艾普斯坦的同夥格希萊恩．麥克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）從紐澤西州泰特伯勒（Teterboro）一起搭機飛往佛州西棕櫚灘（West Palm Beach）。麥克斯韋爾2021年因與艾普斯坦合謀販運女孩進行性交易被定罪。

一本被大量刪減的帳簿記錄2000年2月和5月為「安德魯」支付了按摩費用。儘管英國王室當時記錄、照片和媒體報導指出，安德魯王子曾在新公布文件所記錄的日期前後前往美國，但目前尚不清楚帳簿中所提到的「安德魯」是誰。

英國白金漢宮2000年5月11日在官方網站上表示，安德魯王子已飛往美國紐約，出席「英國全國防止兒童虐待協會」（NSPCC）招待會。之後一條訊息指出，安德魯王子於同年5月15日返英。

BBC已聯絡馬斯克和安德魯王子徵求評論。

安德魯王子先前堅決否認有任何不當行為。馬斯克先前則說艾普斯坦曾邀請他前往自己的小島，但他拒絕了。

這些部分記錄源自艾普斯坦遺產委員會提交的第三批文件。眾院監管委員會民主黨人表示，文件包括電話訊息記錄、航班日誌和艾普斯坦的每日行程表。

除了馬斯克和安德魯王子，已公開的相關文件也提到其他知名人物，包括網際網路企業家提爾（Peter Thiel）和美國總統川普的前策士班農。文件有分別提到艾普斯坦與他們共進午餐和早餐的計畫。不過，BBC也指出，這並不意味著文件中被提及的人知道艾普斯坦的犯罪活動。

英國安德魯王子（右）和前妻莎拉．弗格森（左）16日在西敏寺大教堂舉行的肯特公爵夫人凱瑟琳葬禮安魂彌撒結束後離開。路透
