已故「淫魔」富豪艾普斯坦新文件曝光 馬斯克、安德魯王子名列其中

英國BBC報導，美國國會民主黨人公布了關於已故「淫魔」富豪艾普斯坦的新文件，億萬富豪馬斯克和英國安德魯王子名列其中。

「艾普斯坦遺產管理委員」（Jeffrey Epstein Estate）提交給美國聯邦眾議院監管委員會的文件似乎顯示，馬斯克曾於2014年12月受邀前往艾普斯坦的小島。標註日期為2014年12月6日的一行記錄寫道：「提醒：馬斯克12月6日到島上。（這還會發生嗎？）」

文件同時顯示，安德魯王子曾在2000年搭乘艾普斯坦的私人飛機，從美國紐澤西州飛往佛州。一份航班乘客名單記錄顯示，安德魯王子2000年5月12日和艾普斯坦的同夥格希萊恩．麥克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）從紐澤西州泰特伯勒（Teterboro）一起搭機飛往佛州西棕櫚灘（West Palm Beach）。麥克斯韋爾2021年因與艾普斯坦合謀販運女孩進行性交易被定罪。

一本被大量刪減的帳簿記錄2000年2月和5月為「安德魯」支付了按摩費用。儘管英國王室當時記錄、照片和媒體報導指出，安德魯王子曾在新公布文件所記錄的日期前後前往美國，但目前尚不清楚帳簿中所提到的「安德魯」是誰。

英國白金漢宮2000年5月11日在官方網站上表示，安德魯王子已飛往美國紐約，出席「英國全國防止兒童虐待協會」（NSPCC）招待會。之後一條訊息指出，安德魯王子於同年5月15日返英。

BBC已聯絡馬斯克和安德魯王子徵求評論。

安德魯王子先前堅決否認有任何不當行為。馬斯克先前則說艾普斯坦曾邀請他前往自己的小島，但他拒絕了。

這些部分記錄源自艾普斯坦遺產委員會提交的第三批文件。眾院監管委員會民主黨人表示，文件包括電話訊息記錄、航班日誌和艾普斯坦的每日行程表。