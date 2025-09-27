聯合國制裁明將恢復 伊朗經濟恐再受沉重打擊

英國駐聯合國大使吳百納今天表示，聯合國對伊朗的制裁明天恢復。俄羅斯與中國提出暫緩對伊朗制裁的決議草案在安全理事會遭到否決，德黑蘭警告一切後果由西方承擔。

路透社報導，俄羅斯與中國本週提出延後恢復對伊朗制裁的決議草案，但在安理會15個成員表決時僅獲得4國支持。

吳百納（Barbara Woodward）於表決後指出：「本理事會已完成第2231號決議規定的快速恢復制裁程序之必要步驟，因此針對伊朗核擴散的聯合國制裁將於本週末恢復。」

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）告訴一群記者和分析人士，伊朗無意以退出「禁止核子擴散條約」（Non-Proliferation Treaty）作為對聯合國恢復制裁的回應。他強調：「伊朗絕不會尋求核武…針對我們的高濃縮鈾，我們作好保持透明的充分準備。」

法國、德國和英國8月28日以伊朗沒有執行2015年的「聯合全面行動方案」（JCPOA）為由，要求啟動安理會第2231號決議中規定的「快速恢復制裁」機制，恢復對伊朗制裁。根據規定，安理會須於30天內，即美東時間27日晚間8時（格林威治標準時間28日零時）前決定如何行動。

伊朗否認有意發展核武。

原本希望將制裁延後6個月的該決議草案因伊朗與英國、法國、德國間的最後談判破局，外交官早已表態通過可能性不高。最終有9國投下反對票、2國棄權。

而在「快速恢復機制」啟動後，伊朗國營媒體報導，伊朗已召回駐德國、法國和英國大使返國磋商，以抗議歐洲國家「不負責任的」恢復制裁之舉。

聯合國制裁明天將立即生效，歐洲聯盟的制裁預計於下週恢復。

自從美國總統川普第一任期內於2018年退出「伊朗核子協議」後，伊朗經濟已長期遭受嚴厲制裁打擊。這次恢復的聯合國制裁將包括重啟武器禁運、鈾濃縮和再處理活動禁令、禁止發展可搭載核武的彈道飛彈、凍結伊朗相關個人與實體的全球資產並且祭出旅行禁令，將會重創其能源產業。