自民黨主席選舉 小泉進次郎爆留言灌水爭議…負責宣傳議員收死亡威脅

中央社／ 東京27日專電
參選日本自民黨總裁（黨主席）的農林水產大臣小泉進次郎。路透
參選日本自民黨總裁（黨主席）的農林水產大臣小泉進次郎承認，他的陣營曾在網路直播影片中狂發稱讚小泉的留言。他今天表示，負責選戰宣傳任務的眾議員牧島KAREN已於昨天辭去宣傳職務，牧島辦公室還收到死亡威脅以及爆破預告。

自民黨總裁選舉22日正式公告，44歲的小泉進次郎是最被看好的候選人之一。「週刊文春」報導，牧島KAREN事務所向陣營支持者發送電子郵件，要求「在Niconico動畫上寫一些正面的留言」，也就是去「灌水」。

每日新聞報導，小泉今天表示，「這名議員昨天提出辭意，表示在應該討論政策的時候造成混亂並不適當」。他並指出，牧島「收到死亡預告，辦公室收到爆破預告。她本人感覺生命受到威脅，在這種情況下，我判斷接受她的意向比較妥當」。

有關責任問題，小泉表示，「最終責任在我。我會在承擔責任的前提下，堅持奮戰到最後」。

牧島事務所發送的郵件中，不僅鼓勵支持者去灌水，還列出設計過的24種留言範例，包括「真正的主角終於登場了」、「能說服石破茂真是厲害」、「表現比去年更加成熟了」、「連爛攤子都能接下來，果然是成長了呢」。

其中還包括疑似誹謗中傷其他候選人，像是「不要輸給偽裝的保守派」、「沒有夥伴的人，沒辦法推動政策啦」，意指在去年總裁選舉第一輪得票最高、也是小泉最大勁敵的前經濟安全保障大臣高市早苗。留言稱高市為了選票而「裝保守派」；「沒有夥伴」則是諷刺她不擅長人際往來。

牧島的事務所昨天發表聲明，就「部分留言內容過於偏激」致歉。牧島表示，「這是我的事務所發送的參考範例，但由於我本人沒有充分確認，導致當中包含過分的表述，我深感抱歉」。

小泉陣營找支持者去影片留言區灌水的消息，在社群媒體引發巨大反響。有網友表示，「小泉陣營已經失去了所有信用與信任」、「這是應該退出選舉的程度吧」，也有網友批評操縱輿論似乎已經成為常態。

有人預測，這起事件可能會對總裁選舉產生影響，「我覺得局勢會一下子轉向高市」。

自民黨 石破茂 小泉進次郎 高市早苗 日本

