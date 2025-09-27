快訊

獨自難過也不喊苦！「3星座」超會一個人堅強 哭完照樣勇敢走

獨／清泉崗女士官遭「經國號戰機吸入削頭」喪命 檢方查無犯罪事證簽結

棒球亞錦賽／中華隊4比0完封中國隊！爭冠門票還要等日韓大戰

巴勒斯坦自治政府資金吃緊 12國緊急聯盟解財務危機

中央社／ 馬德里26日綜合外電報導
巴勒斯坦自治政府總理穆斯塔法。圖／路透社
巴勒斯坦自治政府總理穆斯塔法。圖／路透社

包括英國、法國、日本沙烏地阿拉伯西班牙在內12個國家今天宣布組成新聯盟，將對巴勒斯坦自治政府提供財務援助。以色列持續扣留相關財稅收入，導致自治政府資金吃緊。

法新社報導，西班牙外交部在聲明中表示，「巴勒斯坦自治政府財政永續緊急聯盟」（Emergency Coalition for the Financial Sustainability of the Palestinian Authority）是因應自治政府面臨的「緊急且前所未見財務危機」而設立。

聲明指出，這個聯盟目標穩定位在雷馬拉（Ramallah）的巴勒斯坦自治政府財務、維護其行政能力、確保基本公共服務與治安維持，「這些都是維繫區域穩定和兩國方案不可或缺的要素」。

聲明未具體說明各國援助金額，但強調聯盟成員過去對巴勒斯坦自治政府「作出重大財務貢獻」，並且承諾「持續提供支持」。聯盟成員還包括比利時、丹麥、冰島、愛爾蘭、挪威、斯洛維尼亞和瑞士。

巴勒斯坦自治政府總理穆斯塔法（Mohammad Mustafa）辦公室表示，捐助國已承諾至少資助自治政府1億7000萬美元。

沙烏地阿拉伯外交部長費瑟（Faisal bin Farhan）25日深夜透過國營媒體表示，沙烏地將提供9000萬美元援助。

根據1994年「巴黎議定書」（Paris Protocol），以色列對巴勒斯坦從以色列或經由以色列進口的商品徵稅，並且按月將結算收入轉給巴勒斯坦政府。

但自從2023年10月加薩戰爭爆發後，以色列開始扣留本屬巴勒斯坦自治政府的稅收，導致諸如醫療和教育等自治政府基本公共服務為之惡化，造成貧窮比例急遽上升。

極右翼的以色列財政部長史莫特里奇（Bezalel Smotrich）從4個月前開始全面停止撥款，表示將以「經濟扼殺」手段推動巴勒斯坦自治政府瓦解，避免巴勒斯坦國成立。

西班牙在聲明中強調：「各國外長要求以色列立即全數釋出屬於巴勒斯坦的清關收入，停止一切妨礙、削弱或置巴勒斯坦自治政府於瓦解風險之中的作為。」

巴勒斯坦 以色列 沙烏地阿拉伯 西班牙 冰島 日本

延伸閱讀

紐西蘭暫不承認巴勒斯坦國 但支持兩國方案

尼坦雅胡怒斥西方挺巴勒斯坦建國 傳遞錯誤訊息

美中68企業助以色列 聯合國列黑名單「Airbnb入列」

以色列總理內唐亞胡聯大演說 數百名外交官集體退場抗議

相關新聞

南韓木炭窯汗蒸幕氣爆 近30人輕重傷！現場畫面曝光

南韓京畿道楊州市長興一間木炭窯汗蒸幕27日發生瓦斯氣爆，造成近30人輕重傷，確切原因仍在調查中。

美國曾想挑動中日衝突？解密文件揭季辛吉的釣魚台陰謀

日本共同通信社27日報導，根據美國國務院解密的機密公文書，揭露1974年美國國務卿季辛吉曾考慮將共軍「引誘」至日本沖繩縣...

魷魚遊戲真人版？南韓三星家族成員遭爆「秘密選妃」 私人癖好全曝光

南韓三星家族成員、CJ集團會長李在賢（Lee Jay-Hyun）近日遭韓媒《Dispatch》爆料，每周舉辦高度隱密的奢...

美中68企業助以色列 聯合國列黑名單「Airbnb入列」

聯合國(UN)指稱美中兩國在內共11國的68家企業，在以色列占領的約旦河西岸屯墾區，協助參與侵犯巴勒斯坦人權，因此列入黑...

巴勒斯坦自治政府資金吃緊 12國緊急聯盟解財務危機

包括英國、法國、日本、沙烏地阿拉伯、西班牙在內12個國家今天宣布組成新聯盟，將對巴勒斯坦自治政府提供財務援助。以色列持續...

首度與教宗良十四世會面 英王查理三世10月赴教廷進行國是訪問

白金漢宮（Buckingham Palace）今天宣布，英國國王暨英國國教會最高領袖查理三世與王后卡蜜拉將於10月赴教...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。