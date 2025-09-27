首度與教宗良十四世會面 英王查理三世10月赴教廷進行國是訪問
白金漢宮（Buckingham Palace）今天宣布，英國國王暨英國國教會最高領袖查理三世與王后卡蜜拉將於10月赴教廷進行國是訪問，首次與教宗良十四世（Pope Leo XIV）會面。
白金漢宮在聲明中指出：「國王與王后陛下將於2025年10月下旬對教廷進行國是訪問。」
法新社報導，這趟行程將在英王查理三世（King Charles III）伉儷於大約6個月前與前任教宗方濟各（Pope Francis）會面之後展開。方濟各於4月21日辭世，結束了他在位12年的教宗生涯，隨後樞機團於5月8日選出良十四世繼任。
現年70歲的良十四世曾在秘魯從事傳教工作，是第一位來自美國的羅馬天主教教宗。
白金漢宮聲明指出，在此次訪問中，查理三世與卡蜜拉將與良十四世一同參與慶祝當前禧年慶典—這是每25年舉行一次的盛典。
聲明並說：「此次訪問同時也將彰顯英國國教會與羅馬天主教會的合一努力，呼應禧年『希望朝聖者』共同前行的主題。」
