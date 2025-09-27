紐西蘭暫不承認巴勒斯坦國 但支持兩國方案

紐西蘭外交部長皮特斯（Winston Peters）表示，紐西蘭目前不會承認巴勒斯坦國，但仍致力於推動兩國方案（two-statesolution）。

路透社報導，皮特斯昨天在紐約聯合國大會發表演說時表示：「戰事仍在持續，加薩目前由哈瑪斯（Hamas）實質掌控，未來的發展方向也未明朗，巴勒斯坦國目前有太多未解決的問題，因此紐西蘭此時宣布承認巴勒斯坦國並不明智。」

他還說：「我們也擔心，在當前情勢下，將焦點放在承認問題上，可能導致以色列與哈瑪斯在談判立場上更加僵化，進一步複雜化停火努力。」

紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）今天在奧克蘭表示：「承認巴勒斯坦國的問題不在於是否承認，而是何時承認。」

紐西蘭的立場與傳統夥伴澳洲、加拿大及英國不同，這3國日前宣布承認巴勒斯坦國，與全球超過140個支持巴勒斯坦從被占的領土上建立獨立家園的國家一致。

紐西蘭政府昨天發布聲明說，期盼能在未來局勢較現階段更有利於和平與協商時，考慮承認巴勒斯坦國。

紐西蘭在野黨工黨（Labour Party）批評政府決定，認為此舉將讓國家站到歷史錯誤的一邊。