南韓木炭窯汗蒸幕氣爆 近30人輕重傷！現場畫面曝光

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
南韓京畿道楊州市長興一間木炭窯汗蒸幕27日發生瓦斯氣爆，造成近30人輕重傷，場面一度相當混亂。照片擷取自 X / aigrok11
南韓京畿道楊州市長興一間木炭窯汗蒸幕27日發生瓦斯氣爆，造成近30人輕重傷，場面一度相當混亂。照片擷取自 X / aigrok11

南韓京畿道楊州市長興一間木炭窯汗蒸幕27日發生瓦斯氣爆，造成近30人輕重傷，確切原因仍在調查中。

韓聯社、中央日報與朝鮮日報報導，這起事故發生於當地時間上午10時17分左右。京畿道北部消防災難本部與楊州消防署接獲119報案，稱「汗蒸幕內的液化石油氣（LPG）瓦斯鋼瓶爆炸，導致有人受傷」。當時在場共有9名員工與63名顧客，共72人自行緊急疏散，場面一度相當混亂，所幸並未引發火災。

截至目前，事故已造成28人受傷，其中3人重傷、25人輕傷。重傷者包括一名頭部受傷的60多歲員工，另外2名顧客分別傷及頭部與骨盆等部位，均已送醫治療。消防部門出動17台設備與42名人員展開緊急救援，並表示傷者人數可能還會增加。

根據警消初步研判，事故可能是在員工在木炭窯中使用連接至20公斤瓦斯鋼瓶的噴火槍點燃木柴時發生。據了解，火焰熄滅後瓦斯持續外洩，該員工試圖重新點火，瓦斯鋼瓶瞬間爆炸，相關單位正在調查具體損害規模與事故原因。

爆炸 規模

