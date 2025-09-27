美將撤哥倫比亞總統簽證 控煽動美軍抗命

美國國務院今天表示，美國將撤銷哥倫比亞總統裴卓（GustavoPetro）簽證，原因是他在紐約「敦促美軍違抗命令並煽動暴力」。

綜合法新社和路透社報導，國務院在社群平台X發文說：「哥倫比亞總統裴卓今天稍早站在紐約市街頭敦促美軍違抗命令並煽動暴力。」

國務院還說：「由於裴卓行為魯莽且具煽動性，我們將撤銷他的簽證。」

裴卓此行是為出席聯合國大會。他在紐約聯合國總部外告訴群眾：「我請求所有美國陸軍士兵不要把槍口對準人民。請違抗（總統）川普的命令，遵從人性的呼喚！」

哥倫比亞媒體報導，裴卓今晚從紐約返回波哥大（Bogota）。

哥倫比亞總統府和外交部未立即回應置評請求。

裴卓本月23日也在聯大演說中痛批川普是加薩走廊（Gaza Strip）「種族滅絕共犯」，並要求就美國在加勒比海對疑似運毒船發動飛彈攻擊的行為啟動「刑事訴訟程序」。

裴卓的社群媒體頁面今天顯示他轉發多則影片，內容是他在紐約親巴勒斯坦的抗議群眾集會發表談話。

他在X上發文稱：「解放巴勒斯坦。如果加薩淪陷，人性也將不復存。」

裴卓直言反對以色列在加薩走廊戰爭，哥倫比亞已暫停向以色列出口煤炭。