快訊

AI狂飆還能再「單押」？ 專家看台股操作未來瞄準2關鍵

大批熱心民眾到花蓮幫忙！他急呼籲「別開車」：已影響救災

64歲退休男擁1600萬自豪「從不缺錢」！三餐都叫外送…最後得憂鬱症

聽新聞
0:00 / 0:00

魷魚遊戲真人版？南韓三星家族成員遭爆「秘密選妃」 私人癖好全曝光

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
南韓CJ集團會長李在賢遭韓媒《Dispatch》爆料，每周舉辦高度隱密的奢華派對，不只邀請年輕貌美的女性，還設有嚴格的「選角」程序，並涉及高額現金交易。照片擷取自 allkpop.com
南韓CJ集團會長李在賢遭韓媒《Dispatch》爆料，每周舉辦高度隱密的奢華派對，不只邀請年輕貌美的女性，還設有嚴格的「選角」程序，並涉及高額現金交易。照片擷取自 allkpop.com

南韓三星家族成員、CJ集團會長李在賢（Lee Jay-Hyun）近日遭韓媒《Dispatch》爆料，每周舉辦高度隱密的奢華「私人DJ派對」，不只邀請年輕貌美的女性，還設有嚴格的「選角」程序，彷彿重現CJ娛樂旗下的韓流選秀節目，並涉及高額現金交易。

根據allkpop網站轉述，受邀女性多半會收到「選角經理」的私訊，內容大致是邀請她們參加清潭的屋頂酒吧派對，時間為下午4點到6點，報酬約150萬至200萬韓元（新台幣約3萬5715元至4萬7620元），強調「只需來享受DJ表演、品嚐美食，盡情放鬆」。

若同意與選角經理會面，還須經過幾個額外步驟，彷彿《魷魚遊戲》真人版，在嚴密的保安措施下進行。線人「A」透露：「我去過李會長的一場派對，非常隱秘，就像電影《007》裡的某些臥底任務一樣。」

線人「B」則指出，對方會要求受邀者到清潭洞某咖啡館當面會談，每次約4至6人同時到場。「選角經理」會評估長相、身高與身材，全程不超過2至3分鐘，而且只檢查外貌，其餘細節則透過KakaoTalk處理。

通過「第一輪」之後，這些女性才會收到確切的時間與地點指示。雖未明定穿著規範，但需穿著得體漂亮，並提到許多嘉賓會選擇黑色服裝，若腿部線條佳則請穿黑色絲襪。訊息還強調會長偏好纖瘦且具魅力的女性，必須穿至少9公分高跟鞋，且不要綁頭髮，需披髮。

選角經理會先指示這些女性前往醫院接受新冠檢測，線人「C」說，檢測結果為陰性的人隨後會被送到清潭洞的一家私人畫廊，再按照片指示的路線，前往距畫廊160公尺的時尚零售店屋頂參加派對。

根據多次獲邀參加派對、但未能登上「固定嘉賓」名單的線人「D」轉述友人說法，一旦進入「固定名單」，便會獲邀參加周五晚間的另一個派對，並可享有專為「固定名單」嘉賓安排的私人旅行。她聽說，3天旅程的報酬約為1千萬韓元（新台幣約23萬8100元）。

一位熟悉派對安排的線人透露，李在賢每周會舉辦多場派對，每場通常至少花費2000萬韓元（新台幣約47萬6200元）。據稱，受邀女性多來自娛樂圈邊緣，包括夜店公關、網紅及名不見經傳的藝人。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

派對 報酬 南韓 三星

延伸閱讀

在南韓搭計程車「一規則」要注意 小心被拒載還多花錢

棒球亞錦賽／南韓5局打完領先7分 中國差點大逆轉只輸2分

美防長急召全球指揮官返國開會 網熱議：將軍版魷魚遊戲登場？

「超級周期」 來了！南韓晶片雙雄市值暴增千億美元後 可望續漲

相關新聞

美國曾想挑動中日衝突？解密文件揭季辛吉的釣魚台陰謀

日本共同通信社27日報導，根據美國國務院解密的機密公文書，揭露1974年美國國務卿季辛吉曾考慮將共軍「引誘」至日本沖繩縣...

魷魚遊戲真人版？南韓三星家族成員遭爆「秘密選妃」 私人癖好全曝光

南韓三星家族成員、CJ集團會長李在賢（Lee Jay-Hyun）近日遭韓媒《Dispatch》爆料，每周舉辦高度隱密的奢...

日警逮2中國遊客持偽造台灣駕照駕車 懷疑背後另有犯罪集團

NHK與共同社報導，警視廳26日逮捕兩名高姓與龔姓中國大陸遊客，原因是他們涉嫌利用手續較簡便的台灣偽造駕照，在日本辦理駕...

800頁密件曝光！俄羅斯將訓練中國空降部隊 台灣衝突隱憂升溫

英國泰晤士報網站26日報導，根據洩露的文件顯示，俄羅斯已同意為中國軍隊提供空降作戰訓練與裝備，作為北京準備應對可能發生的...

加薩和談討論中 川普：有望達成和平協議

美國總統川普26日表示，美國與中東國家針對加薩情勢有非常良好的討論，將不計時間繼續討論下去直到成功達成協議，不但讓人質獲...

日法醫揭老人常見意外死法 看似健康習慣卻是隱形殺手

中高齡及高齡族群為健康而慢跑、爬山等，看似是對鍛鍊體力、維持健康有益的習慣，也可能招致意想不到的死亡。日本法醫學者高木徹也從解剖無數遺體的經驗指出，這些行為背後其實潛藏意外的風險。若要持續享受興趣，必須先了解幾個重點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。