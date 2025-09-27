魷魚遊戲真人版？南韓三星家族成員遭爆「秘密選妃」 私人癖好全曝光

南韓三星家族成員、CJ集團會長李在賢（Lee Jay-Hyun）近日遭韓媒《Dispatch》爆料，每周舉辦高度隱密的奢華「私人DJ派對」，不只邀請年輕貌美的女性，還設有嚴格的「選角」程序，彷彿重現CJ娛樂旗下的韓流選秀節目，並涉及高額現金交易。

根據allkpop網站轉述，受邀女性多半會收到「選角經理」的私訊，內容大致是邀請她們參加清潭的屋頂酒吧派對，時間為下午4點到6點，報酬約150萬至200萬韓元（新台幣約3萬5715元至4萬7620元），強調「只需來享受DJ表演、品嚐美食，盡情放鬆」。

若同意與選角經理會面，還須經過幾個額外步驟，彷彿《魷魚遊戲》真人版，在嚴密的保安措施下進行。線人「A」透露：「我去過李會長的一場派對，非常隱秘，就像電影《007》裡的某些臥底任務一樣。」

線人「B」則指出，對方會要求受邀者到清潭洞某咖啡館當面會談，每次約4至6人同時到場。「選角經理」會評估長相、身高與身材，全程不超過2至3分鐘，而且只檢查外貌，其餘細節則透過KakaoTalk處理。

通過「第一輪」之後，這些女性才會收到確切的時間與地點指示。雖未明定穿著規範，但需穿著得體漂亮，並提到許多嘉賓會選擇黑色服裝，若腿部線條佳則請穿黑色絲襪。訊息還強調會長偏好纖瘦且具魅力的女性，必須穿至少9公分高跟鞋，且不要綁頭髮，需披髮。

選角經理會先指示這些女性前往醫院接受新冠檢測，線人「C」說，檢測結果為陰性的人隨後會被送到清潭洞的一家私人畫廊，再按照片指示的路線，前往距畫廊160公尺的時尚零售店屋頂參加派對。

根據多次獲邀參加派對、但未能登上「固定嘉賓」名單的線人「D」轉述友人說法，一旦進入「固定名單」，便會獲邀參加周五晚間的另一個派對，並可享有專為「固定名單」嘉賓安排的私人旅行。她聽說，3天旅程的報酬約為1千萬韓元（新台幣約23萬8100元）。

一位熟悉派對安排的線人透露，李在賢每周會舉辦多場派對，每場通常至少花費2000萬韓元（新台幣約47萬6200元）。據稱，受邀女性多來自娛樂圈邊緣，包括夜店公關、網紅及名不見經傳的藝人。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康