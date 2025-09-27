美國曾想挑動中日衝突？解密文件揭季辛吉的釣魚台陰謀

日本共同通信社27日報導，根據美國國務院解密的機密公文書，揭露1974年美國國務卿季辛吉曾考慮將共軍「引誘」至日本沖繩縣的尖閣諸島（中國稱釣魚島，台灣稱釣魚台列嶼），以刺激日本的自衛意識。

1974年1月，中國與南越在南海的西沙群島爆發衝突。中國於1月19日開戰，到20日已完全控制該群島。這是中國擴張南海勢力的早期行動。南越在1975年被北越統一，成為越南。

根據解密公文書，季辛吉於1月31日在國務院內部會議上討論南海事件對策時，詢問高階幕僚：「是否能將中國軍隊引誘至尖閣諸島？這樣就能教日本人提高自衛意識。」目的是讓解放軍在釣魚台附近積極活動，藉此喚醒日本對領土安全的警覺。

報導推測，季辛吉的動機可能是警告日本對中接近：1972年9月，日本率先與北京建交，美國則在1979年才正式建交。季辛吉可能對日本「超前」美國的親中政策感到不滿，想透過此舉警告日本，勿過度親近中國。

冷戰時期，美國希望日本強化防衛能力，以分擔亞太安全責任。引誘解放軍至釣魚台，能迫使日本面對現實威脅，強化自衛隊部署。

季辛吉的計畫最後並未實現，原因是國務院高階幕僚認為此舉風險太高、不可行，具體操作細節也不詳，最後作罷。

這反映1970年代美日中三角關係的複雜性。季辛吉作為尼克森與福特政府的白宮國家安全顧問，以「現實主義外交」聞名，擅長利用地緣衝突平衡勢力，1972年尼克森訪中拉攏中國對抗蘇聯為其代表作。此事件顯示美國曾試圖操縱區域緊張，間接影響日本安全。