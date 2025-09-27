日警逮2中國遊客持偽造台灣駕照駕車 懷疑背後另有犯罪集團

NHK與共同社報導，警視廳26日逮捕兩名高姓與龔姓中國大陸遊客，原因是他們涉嫌利用手續較簡便的台灣偽造駕照，在日本辦理駕車相關手續，兩人均否認涉案。警方懷疑背後有集團販賣偽造的台灣駕照，協助中國遊客繞過繁瑣程序，取得在日駕駛所需文件。

依規定，來自台灣等部分國家與地區的遊客，只要持本地核發的駕照及日文譯本，即可在日本駕車。中國等國家的遊客則必須通過筆試與路考後，才能換領日本駕照，自10月起還需在日本登記住所。翻譯服務由日本自動車聯盟（JAF）等政府指定機構提供，JAF同時也提供會員道路救援等服務。

被捕的高姓與龔姓嫌犯2024年10月在中國電商網站看到「用台灣駕照在日本駕車」的代辦服務廣告後，以每張約16萬日元的代價，委託代辦偽造台灣駕照及日文譯本，隨後與他人共謀，於同年11月向JAF申請這些偽造駕照的日文譯本。

據報導，刊登廣告的第三名中國公民在取得偽造駕照後，指示同夥向JAF申請譯本，並將JAF發出的列印編號傳給兩名嫌犯。兩人抵日後，利用便利商店影印機輸入編號，非法取得日文譯本，隨後向租車公司出示偽造的台灣駕照、譯本與護照，成功租車並在日本上路。

高嫌接受偵訊時表示，他想在日本租車，所以找人辦理台灣駕照，但不知道駕照是假的。龔嫌則說，她想在日本開車，所以找人辦理駕照，並不知道日文譯本是什麼。

日本警方已將刊登廣告與辦理相關手續的中國公民列入國際通緝名單，目前則掌握至少8起使用偽造台灣駕照的案件，其中6起已發出譯本，認為背後有集團操作涉及中國遊客的違法活動。