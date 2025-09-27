尼坦雅胡怒斥西方挺巴勒斯坦建國 傳遞錯誤訊息

快訊

中央社／ 紐約聯合國總部26日綜合外電報導

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天嚴詞譴責西方國家接受巴勒斯坦建國，指控此舉傳遞出「殺害猶太人便會得償所願」的訊息。

路透社報導，這位以色列領導人在聯合國大會（U.N. General Assembly）上發表演說，以迄今最嚴厲的措辭，駁斥美國主要盟友採取的一連串外交行動。由於以色列在加薩的戰爭持續近兩年，這些行動加劇其在國際上的孤立處境。

他說：「法國、英國、澳洲、加拿大等國領導人本週無條件承認巴勒斯坦國。他們是在10月7日哈瑪斯（Hamas）犯下駭人暴行後這麼做的，而當天近90%的巴勒斯坦人對此暴行表示讚賞。」

尼坦雅胡稱此為「可恥的行為」，並表示：「你們知道本週承認巴勒斯坦國的領導人向巴勒斯坦人傳遞什麼訊息嗎？訊息非常明確：殺害猶太人是會得償所願的。」

隨著越來越多國家承認巴勒斯坦獨立，以色列史上最右翼政府發表多年來最強硬的聲明，重申不會承認巴勒斯坦國。

哈瑪斯於2023年10月7日在以色列展開襲擊後，以色列持續與哈瑪斯交戰。根據以色列統計，哈瑪斯武裝分子造成約1200人喪生。

尼坦雅胡上台發言時，數十名代表退場離席，部分看台觀眾則起立鼓掌。與此同時，紐約時報廣場（Times Square）附近有數千名支持巴勒斯坦的抗議者阻塞交通。

尼坦雅胡說：「隨著時間過去，許多世界領導人屈服了。他們屈服於帶有偏見的媒體、激進伊斯蘭選民及反猶群眾的壓力下。有句俗話說得好：困難時刻，勇者迎難而上。但對許多國家而言，當遇到困難時，你們卻退縮了。」

「許多公開譴責我們的領導人，私下卻感謝我們。他們告訴我，他們多麼重視以色列卓越的情報機構，因為這些機構曾多次在他們國家的首都阻止恐怖攻擊的發生。」

根據當地衛生官員，以色列的軍事行動已造成加薩超過 6萬5000人死亡，並使加薩大部分地區變得殘破不堪。

