聯合國：福斯新聞主持人籲炸UN 已私下道歉

中央社／ 紐約聯合國總部26日綜合外電報導

美國總統川普日前在聯合國總部遇到提詞機與手扶梯故障後，福斯新聞頻道主持人瓦特斯呼籲轟炸聯合國，聯合國發言人杜雅里克今天指出，這番言論令聯合國感到震驚。

路透社報導，杜雅里克（Stephane Dujarric）表示，聯合國就瓦特斯（Jesse Watters）23日在節目發表的言論聯絡福斯新聞頻道（Fox News）後，瓦特斯已私下向聯合國主管全球傳播事務副秘書長佛萊明（MelissaFleming）致歉。

福斯新聞頻道目前未回應置評請求。

杜雅里克今天告訴記者：「呼籲轟炸、毒氣攻擊或摧毀這棟大樓既不好笑也不是在諷刺，不能容忍這類發言。」

瓦特斯是在討論川普（Donald Trump）23日在紐約聯合國大會向各國領袖發表演說時，做出關於轟炸聯合國的發言。川普先前抱怨，他踏上聯合國總部的手扶梯不久，手扶梯就突然停下，提詞機也發生故障狀況。

瓦特斯說道：「我們該做的若非退出聯合國，就是炸掉它。或許對它施放毒氣…我們必須摧毀它。」

聯合國說明，川普和妻子梅蘭妮亞（MelaniaTrump）搭乘的手扶梯突然停止，可能是因為一名白宮攝影師意外觸發手扶梯的安全機制。至於提詞機故障，聯合國官員指出，當時是由白宮操作提詞機。

聯合國 川普 福斯

