快訊

AI狂飆還能再「單押」？ 專家看台股操作未來瞄準2關鍵

大批熱心民眾到花蓮幫忙！他急呼籲「別開車」：已影響救災

64歲退休男擁1600萬自豪「從不缺錢」！三餐都叫外送…最後得憂鬱症

美國放寬迦納簽證限制 當地成遣送西非移民樞紐

中央社／ 迦納首都阿克拉26日綜合外電報導

迦納外交部長今天宣布，美國已經大幅放寬針對迦納的簽證限制。而這個西非國家逐漸成為美國總統川普（Donald Trump）打擊移民政策之中，遣送的樞紐。

法新社報導，迦納總統馬哈馬（John DramaniMahama）本月稍早透露，迦納已在接收被美國驅逐出境的西非人士。

川普政府近來加快速度遣送移民到第3國，作為強化驅逐及迫使非法居留美國移民離境的一種手段。而這種方式是把移民送到沒有親屬或任何連結的國家。

迦納當局強調，是在沒有獲得相應回報的情況下，接收這些被驅逐出境的人。馬哈馬坦言，這項協議是在雙邊關係「趨緊」之際達成的，這幾個月來美方同時向迦納實施關稅與簽證限制。

迦納外交部長布拉克瓦（Samuel OkudzetoAblakwa）表示，「美國對迦納的簽證限制已經徹底改變」。

他在社群平台X發文說，美國官員在聯合國大會期間帶來這則「好消息」，而這是「經過好幾個月的高階外交談判的成果」。

美國政府今年6月宣布，向大多數來自喀麥隆、衣索比亞、迦納、奈及利亞申請簽證的人士實施限制，僅能取得3個月、單次入境簽證。

布拉克瓦表示，「迦納民眾現在可申請為期5年、多次入境的簽證，以及獲得更多領事權益。」

自本月初以來，至少有14名西非人士被遣送至迦納，但目前阿克拉與華盛頓當局都未公開這項安排的細節。

根據被遣返者的律師表示，他們都已獲得美國移民法庭的保護，不應被迫遣返至他們的母國；然而，據法新社統計，迦納已經遣送其中至少4人回到他們的母國。

美國律師尹梅莉（Meredyth Yoon）表示，有些被遣返者在迦納被拘留數週，期間據稱受到軍方看守且生活條件惡劣，上週末有8到10人突然被送往迦納東邊的鄰國多哥，並被迫自力更生。

而迦納方面表示，接受西非移民完全出於人道考量，並非「支持」美國的移民政策。

美國 移民 簽證

延伸閱讀

亞馬遜台籍工程師訴心聲 看淡H-1B、不再執著美國夢

路透：推製造業回流 川普政府擬依進口電子產品晶片數量課稅

藥華藥加速美國製造

蘋果等企業大聘H1-B員工又裁員 參議員要求解釋

相關新聞

美國曾想挑動中日衝突？解密文件揭季辛吉的釣魚台陰謀

日本共同通信社27日報導，根據美國國務院解密的機密公文書，揭露1974年美國國務卿季辛吉曾考慮將共軍「引誘」至日本沖繩縣...

魷魚遊戲真人版？南韓三星家族成員遭爆「秘密選妃」 私人癖好全曝光

南韓三星家族成員、CJ集團會長李在賢（Lee Jay-Hyun）近日遭韓媒《Dispatch》爆料，每周舉辦高度隱密的奢...

日警逮2中國遊客持偽造台灣駕照駕車 懷疑背後另有犯罪集團

NHK與共同社報導，警視廳26日逮捕兩名高姓與龔姓中國大陸遊客，原因是他們涉嫌利用手續較簡便的台灣偽造駕照，在日本辦理駕...

800頁密件曝光！俄羅斯將訓練中國空降部隊 台灣衝突隱憂升溫

英國泰晤士報網站26日報導，根據洩露的文件顯示，俄羅斯已同意為中國軍隊提供空降作戰訓練與裝備，作為北京準備應對可能發生的...

加薩和談討論中 川普：有望達成和平協議

美國總統川普26日表示，美國與中東國家針對加薩情勢有非常良好的討論，將不計時間繼續討論下去直到成功達成協議，不但讓人質獲...

日法醫揭老人常見意外死法 看似健康習慣卻是隱形殺手

中高齡及高齡族群為健康而慢跑、爬山等，看似是對鍛鍊體力、維持健康有益的習慣，也可能招致意想不到的死亡。日本法醫學者高木徹也從解剖無數遺體的經驗指出，這些行為背後其實潛藏意外的風險。若要持續享受興趣，必須先了解幾個重點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。