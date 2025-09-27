應對中國南海擴張雙標 菲律賓、越南強化海防合作

華府智庫學者分析，中國在南海主權衝突中，刻意採取對越南和菲律賓的雙標策略，以減少擴張障礙。不過，越、菲近來持續深化兩國海防合作，23日兩國海軍高層於菲國會晤，重申強化雙邊防務夥伴關係，確保海上安全。

資源豐厚、戰略位置關鍵的南海島嶼主權歸屬爭議向來是越南、菲律賓與中國的兵家必爭之地，更是彼此「解不開的心結」。

即使是與中共有「兄弟情」的越南，近年也似乎仿效起了中國策略，加速在有主權爭議的南沙群島8個島礁開始填海造陸擴建工程，規模已快追上中國。

面對中國不顧海牙國際法庭仲裁，繼續在南海擴張的野心，馬尼拉與河內當局近年也開始推進國防關係，強化海上安全合作。

馬尼拉時報（The Manila Times）24日報導，在菲律賓和越南面臨日益加劇的緊張局勢之際，兩國海軍23日於菲律賓海軍總部舉行高層會晤，以加強雙邊防務關係。

菲律賓武裝部隊（AFP）在24日發布的聲明中表示，向越南人民海軍司令陳清延（Trần ThanhNghiêm）致以敬意，並討論兩國間的國防夥伴關係。

陳清延說，「我們是海上鄰國，彼此距離很近。正如越南人常說的，交往越多，就越了解彼此。我們擁有共同利益，也面臨共同困難，我們須一起努力，才能實現和平與穩定」，並對兩國海軍的協作結果感到滿意。

越菲合辦多屆海防人員交流活動，也保持人道救援的互助關係，在彼此漁民遇險時提供協助。

菲律賓海軍司令艾茲伯里塔（Jose Ma Ambrosio QEzpeleta）也對彼此日益密切的夥伴關係表達感謝。

兩國海軍官員重申將維持定時會面，探討未來海軍對談和地區海上安全合作的機會。

越南與菲律賓國防部長去年會面時，雙方討論簽訂協議，同意推進兩國國防、軍事關係，並深化海上安全合作，強調南海的「和平、穩定、安全和航行與飛越自由至關重要」，顯然針對北京在此區域的武斷行動。

然而，對於菲律賓與越南的南海行動，中國的態度卻截然不同。對越南的快速造島，中方並未有激烈反應。

另一方面，菲律賓與中國的南海衝突卻從未降溫，尤其是距菲律賓呂宋島僅約230公里、距中國近900公里的黃岩島（Scarborough Shoal，台灣稱民主礁），更是爭議熱點，兩國船隻擦槍走火事件頻傳，中國艦艇也常以水砲攻擊。

美國南加州大學國際關係教授、華府智庫「新美國安全中心」（CNAS）客座資深研究員葛羅斯曼（Derek Grossman）24日在「外交政策」（ForeignPolicy）刊文分析，「北京在南海有雙重標準」。

葛羅斯曼認為，中國對菲律賓態度敵對，對越南卻輕輕放下的原因主要有三。首先，是因為菲律賓現在顯然選擇了與美國強化戰略聯盟，以抗衡中國。

而越南卻對中國「忠心」得多，包括國家主席梁強（Luong Cuong）出席中國九三大閱兵、派代表團參加中國領導的上海合作組織，也成為金磚組織夥伴國，這兩個組織都被視為反西方的機構。

第二，菲律賓積極在軍事上與美國和西方聯盟推動戰略、國防合作，包括與美、日、印等國的聯合軍演，皆劍指中國霸權。

越南雖也與美、日等「西方國家」建立全面戰略夥伴關係，但合作面向卻十分多元，且奉行「四不」政策：不參與軍事聯盟、不支持一國反對另一國、不允許外國在越南設軍事基地、不在國際關係中使用或威脅使用武力。

最後，是越南與中國皆為共產主義意識形態，不僅有國與國合作，黨際交流更為密切。

分析認為，北京的南海雙標策略，除了企圖專注把力氣用來對付與敵手美國走得更近的菲律賓外，恐怕也希望藉此分化越、菲兩國的防務能量。然而目前看來，越南非但沒有在南海主權上退讓，反而正進一步深化與菲律賓的海防合作。