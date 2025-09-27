800頁密件曝光！俄羅斯將訓練中國空降部隊 台灣衝突隱憂升溫

英國泰晤士報網站26日報導，根據洩露的文件顯示，俄羅斯已同意為中國軍隊提供空降作戰訓練與裝備，作為北京準備應對可能發生的台灣衝突的一部分，同時俄羅斯總統普亭與中國國家主席習近平的戰略聯盟日益緊密。

一個名為「黑月」（Black Moon）的駭客組織揭露了相關文件，顯示俄羅斯與中國達成協議，將為中國精銳空降部隊提供俄羅斯境內的訓練，並供應俄製空降系統。這些文件已提交給英國軍事智庫「皇家聯合軍事研究所」（Royal United Services Institute）進行驗證。該智庫確認部分細節真實，並表示其他內容看似可信，但無法完全保證文件未被篡改。

分析報告的作者指出，這份長達800頁的文件，包括合約安排，顯示俄羅斯將為中國一個空降營提供所有必要裝備，並為特種部隊的滲透行動提供更多支援，以及完整的訓練課程。報告強調，俄羅斯相較於中國的一大優勢在於作戰經驗。俄羅斯在烏克蘭戰爭初期曾派兵空降基輔西北方的霍斯托梅爾機場（Hostomel airport），雖然最終被烏克蘭裝甲地面部隊擊退，但這次行動展現了空降作戰的實戰應用。

分析報告的作者丹尼柳克（Oleksandr Danylyuk）與瓦特林（Jack Watling）表示，這項交易部分是對中國在烏克蘭戰爭中默默支持俄國的回報。中國雖在表面上保持中立，但公開為俄羅斯的正當性辯護，反對制裁莫斯科，並允許本國企業繼續向俄羅斯軍工業提供零部件。他們指出：「這項交易反映俄羅斯與中華人民共和國在烏克蘭全面入侵期間日益增長的軍事工業合作。」

自習近平上台後的13年間，中國的軍事建設速度堪稱二戰以來全球最快之一。9月3日在北京舉行的盛大閱兵，紀念二戰結束80週年，展示了中國的軍事成果。閱兵中展出的無人機、反艦飛彈與無人潛艇，清楚表明中國的軍事規畫針對可能的台灣奪取行動。此外，中國強調所有展示的技術均為自主研發，與過去依賴俄羅斯裝備的時期不同。

然而，在進攻方面，中國仍擔心將部隊與重型裝甲運輸至台灣的能力不足，無法迅速壓制防禦力量以阻止美國可能的干預。烏克蘭戰爭初期，烏克蘭部隊在霍斯托梅爾機場的成功防禦行動，不僅對俄羅斯是一記警鐘，也引起了其他國家軍事分析家的關注。

這項俄中軍事合作的曝光，無疑為台海局勢增添了新的緊張氣氛。隨著中國軍事力量的不斷增強，以及與俄羅斯的合作深化，國際社會對台灣衝突的擔憂進一步加劇。未來，俄羅斯提供的訓練與裝備可能顯著提升中國空降部隊的作戰能力，為區域安全局勢帶來更多不確定性。