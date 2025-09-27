加薩和談討論中 川普：有望達成和平協議

美國總統川普26日表示，美國與中東國家針對加薩情勢有非常良好的討論，將不計時間繼續討論下去直到成功達成協議，不但讓人質獲釋，同時也取得長久的和平。

川普26日稍早受訪時也表示，大家很接近達成加薩的和平協議，到時將會成為川普第8個協助解決的衝突。

以哈衝突未歇，以軍更針對加薩市展開地面攻勢，引發國際關注。川普26日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，美國與中東地區國家針對加薩情勢有非常具啟發性，且多產的討論。

川普指出，相關談判已經進行4天之久，而且有必要會繼續下去，直到成功達成協議。

川普說，所有中東地區的國家都參與了討論，包括巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）也知曉這次的討論，同時以色列官方各層級和以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）也有被通知。

川普說，大家現在比以往有更多的善意和熱情希望達成協議，指所有人都希望結束這個死亡與黑暗的時期。

川普最後重申，美國必須讓哈瑪斯挾持的人質獲釋，同時取得永久、持續的和平。