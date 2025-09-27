APEC川習會只是前菜？美學者：川普訪中才是重頭戲

針對尚在進行中的美中貿易談判，專家學者認為，預計在APEC峰會舉行的川習會只是前菜，美國總統川普明年訪問中國才是重頭戲；有學者也分析說，美中達成的協議可能為兩國帶來1年半至2年的穩定期，但長期而言恐怕無法維持下去。

美國華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）26日針對美中貿易談判舉行線上座談會，CSIS資深顧問甘迺迪（Scott Kennedy）指出，川普預計在APEC峰會與中國國家主席習近平舉行場邊會議，但他預期雙方只會達成小型的協議，兩國之後將繼續周旋，直到川普訪問中國。

甘迺迪預料中國永遠都會等到最後一刻才會提出具有影響力的條件，所以等到川普訪中時，美中才可能會達成更大的協議；甘迺迪認為說，大家不該對即將在南韓舉行的川習會抱有過多的期待。

於拜登政府時期擔任白宮國際經濟資深主任的哈雷爾（Peter Harrell）也同意這樣的說法，指重頭戲不在11月，而是明年初如果川普確實出訪中國，但他不認為這項協議足以解決美中之間所有的緊張，但會緩和美中關係；中國可能對美國做出產品採購的承諾，美方也可能放緩對中國的出口管制。

不過哈雷爾認為說，美中之間在結構上、經貿上和地緣政治上的緊張並不會消失。

哈雷爾指出，有兩大看點值得注意，一是美國現在向中國課徵約55%的關稅，這個稅率勢必會調降，但如果降至30%以下，恐怕很難看到美國的貿易分散到其他國家，因為美國其他的印太盟友也面臨15%至25%的關稅。

此外，哈雷爾說，川普顯然希望從與各國的貿易談判中取得國外的直接投資，哈雷爾預期習近平會很高興順從川普政府的想法，但川普政府該如何處理、擺平國內的國安鷹派，來引進中國資金，也是一大看點。

至於美中如果當真達成協議，甘迺迪和哈雷爾都同意這不會形成美中之間的長期狀態；哈雷爾說，雙方可能取得1年半至2年的穩定期，指美中如果達成協議，將會是有時限美中經濟和地緣政治的緩和。

而哈雷爾也評估說，川普的貿易政策打亂了國際上原本以規則為基礎的型態，不但為國際經貿創造出新局，美國未來恐怕也很難走回頭路，再回來參與以規則為基礎的國際經貿。