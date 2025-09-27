俄中建議延後對伊朗恢復制裁 聯合國安理會否決

聯合國安全理事會今天否決中國與俄羅斯提出的建議，即延後因歐洲國家指控伊朗違反核協議而恢復對伊朗制裁的進程。

法新社報導，英國駐聯合國大使吳百納（BarbaraWoodward）在投票後表示：「我們一直不懈地進行外交努力，以解決相關疑慮，並使伊朗重新履行協議下的承諾。」

這次表決結果為9國反對延後、4國贊成。

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）指出，即使聯合國制裁如預期在本週末恢復，伊朗也不會退出「禁止核子擴散條約」（NPT）。

他在聯合國大會期間告訴記者：「我們無意退出禁止核子擴散條約。」

他並警告，外國勢力正尋找「表面的藉口來讓這個地區陷入火海。」