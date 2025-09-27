快訊

連假特價優惠！安卓手機省7900元 蘋果這款iPhone降價3210元

悲傷教師節...陽明交大退休教授遭洪水沖走 失聯迄今未獲

路透：推製造業回流 川普政府擬依進口電子產品晶片數量課稅

俄中建議延後對伊朗恢復制裁 聯合國安理會否決

中央社／ 紐約聯合國總部26日綜合外電報導

聯合國安全理事會今天否決中國與俄羅斯提出的建議，即延後因歐洲國家指控伊朗違反核協議而恢復對伊朗制裁的進程。

法新社報導，英國駐聯合國大使吳百納（BarbaraWoodward）在投票後表示：「我們一直不懈地進行外交努力，以解決相關疑慮，並使伊朗重新履行協議下的承諾。」

這次表決結果為9國反對延後、4國贊成。

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）指出，即使聯合國制裁如預期在本週末恢復，伊朗也不會退出「禁止核子擴散條約」（NPT）。

他在聯合國大會期間告訴記者：「我們無意退出禁止核子擴散條約。」

他並警告，外國勢力正尋找「表面的藉口來讓這個地區陷入火海。」

伊朗 聯合國 俄羅斯

延伸閱讀

華郵：美以轟炸後 伊朗繼續構工神秘地下核設施

聯大主席見李強 宣稱2758決議意義清晰？我外交部：陸方認知作戰

時隔7年北韓再度派員出席聯合國大會 外長崔善姬卻另有要公

內唐亞胡赴美參加聯合國大會 專機「飛不尋常路線」原因曝光

相關新聞

800頁密件曝光！俄羅斯將訓練中國空降部隊 台灣衝突隱憂升溫

英國泰晤士報網站26日報導，根據洩露的文件顯示，俄羅斯已同意為中國軍隊提供空降作戰訓練與裝備，作為北京準備應對可能發生的...

川普：我認為快要達成加薩協議 人質可能很快就會被釋放

路透報導，美國總統川普26日表示，他認為即將達成結束加薩戰爭的協議，被挾持的人質可能很快就會被釋放。

加薩和談討論中 川普：有望達成和平協議

美國總統川普26日表示，美國與中東國家針對加薩情勢有非常良好的討論，將不計時間繼續討論下去直到成功達成協議，不但讓人質獲...

無人機頻繁干擾北歐機場 瑞典專家警告「擊落恐非最佳解」

自22日晚間起在丹麥多座機場與挪威奧斯陸機場發現多起無人機干擾事件，瑞典專家表示，在瑞典機場建立無人機偵測系統不貴也不難...

美中台博弈／美不會袖手旁觀 解析台海戰爭三種型態

美國國家防務大學戰略研究所的吳志遠（Joel Wuthnow）日前在外交事務刊文《The Greatest Danger in the Taiwan Strait》，當中把台海戰爭的爆發原因分為三種可能，分別是理性選擇的戰爭、義無反顧的戰爭、及擦槍走火的戰爭，然而他的分析僅限於兩岸之間，資深國際新聞媒體人郭崇倫加入了美國因素，解析三種台海戰爭可能未來的走向...

APEC川習會只是前菜？美學者：川普訪中才是重頭戲

針對尚在進行中的美中貿易談判，專家學者認為，預計在APEC峰會舉行的川習會只是前菜，美國總統川普明年訪問中國才是重頭戲；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。