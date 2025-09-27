快訊

不斷更新／教師節連假首日大量出遊車潮 避開國道10地雷路段

以色列總理聯大演說 巴西等多國集體離席

中央社／ 聖保羅26日專電
以色列總理內唐亞胡在聯合國大會演說時，部分代表離席抗議。 路透社
以色列總理內唐亞胡在聯合國大會演說時，部分代表離席抗議。 路透社

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）26日在聯合國大會發表演說。 歐新社
以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）26日在聯合國大會發表演說。 歐新社

今天在紐約舉行的聯合國大會上，巴西代表團加入多國行列，於以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）登台發言前集體離席，表達對以色列在加薩軍事行動的不滿。

綜合CNN巴西新聞網等媒體報導，巴西外交消息人士指出，代表團的離席是「事先規劃好的政治表態」，意在表達對以色列於中東衝突的不滿。除巴西外，伊朗、土耳其、沙烏地阿拉伯、突尼西亞、委內瑞拉等國代表團也選擇離席，場內空位一片。

伊朗代表團甚至在座位上放置受害兒童照片，抗議以色列在加薩的軍事行動。觀眾席上則出現掌聲與噓聲交錯的場景，凸顯國際社會對以色列政策的分歧。

巴西在中東議題上長期維持相對中立，但近年隨國際局勢變化與國內政治氛圍轉變，巴西開始在聯合國等多邊場合展現更鮮明的立場。此次離席行動，正是巴西外交部門對以色列政策的明確表態。

巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）曾公開批評以色列在加薩的行逕，並支持聯合國對巴勒斯坦國的承認。在聯合國大會期間，巴西代表團的離席不僅是對內唐亞胡個人立場的抗議，更是對以色列整體政策的否定。

巴西媒體指出，此次抗議行動可能加劇以色列在國際間的孤立。國際刑事法院已對內唐亞胡發出逮捕令，指控他在加薩犯下反人類罪。聯合國也通過不具約束力的決議，呼籲以色列承認巴勒斯坦國。

對巴西而言，此舉可能強化其在全球南方國家中的道德領導地位，但也可能引發與以色列及挺以國家的外交摩擦。

報導指出，這場在聯合國大會上的象徵性抗議，不僅是一次外交行動，更是全球對中東衝突立場重新洗牌的縮影。巴西的選擇，或許正代表一種新興大國在道德與現實之間尋求平衡的外交策略。

巴西 以色列 聯合國

延伸閱讀

10月7日突襲招致加薩浩劫？哈瑪斯官員：代價高 但讓全球看清以色列

聯大主席貝爾伯克：2758號決議意義清晰 本屆聯大堅定恪守一中原則

是時候停手了！川普：不允許以色列併吞約旦河西岸

馬克宏聯大宣布承認巴勒斯坦 以色列可能反擊曝光

相關新聞

川普：我認為快要達成加薩協議 人質可能很快就會被釋放

路透報導，美國總統川普26日表示，他認為即將達成結束加薩戰爭的協議，被挾持的人質可能很快就會被釋放。

以色列總理聯大演說 巴西等多國集體離席

今天在紐約舉行的聯合國大會上，巴西代表團加入多國行列，於以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）登台發...

俄機闖領空 北約：不排除擊落

彭博廿六日引述幾位匿名知情官員獨家報導，歐洲國家外交人員本周提醒克里姆林宮，北約（ＮＡＴＯ）會員國準備好全力對領空遭進一...

內唐亞胡聯大演說…否認對加薩種族滅絕 批西方多國承認巴勒斯坦國

以色列總理內唐亞胡今天在聯合國大會發表演說時，否認以色列在加薩走廊實施「種族滅絕」，並抨擊西方多國支持巴勒斯坦建國

無人機頻繁干擾北歐機場 瑞典專家警告「擊落恐非最佳解」

自22日晚間起在丹麥多座機場與挪威奧斯陸機場發現多起無人機干擾事件，瑞典專家表示，在瑞典機場建立無人機偵測系統不貴也不難...

自民黨總裁選舉 小泉進次郎認了「灌水讚美留言」單一帳號狂發500則

參選日本自民黨總裁（黨主席）的農林水產大臣小泉進次郎今天承認，他的陣營曾在網路直播影片中狂發稱讚小泉的留言，進行「秘密行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。