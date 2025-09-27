以色列總理聯大演說 巴西等多國集體離席

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）26日在聯合國大會發表演說。 歐新社

今天在紐約舉行的聯合國大會上，巴西代表團加入多國行列，於以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）登台發言前集體離席，表達對以色列在加薩軍事行動的不滿。

綜合CNN巴西新聞網等媒體報導，巴西外交消息人士指出，代表團的離席是「事先規劃好的政治表態」，意在表達對以色列於中東衝突的不滿。除巴西外，伊朗、土耳其、沙烏地阿拉伯、突尼西亞、委內瑞拉等國代表團也選擇離席，場內空位一片。

伊朗代表團甚至在座位上放置受害兒童照片，抗議以色列在加薩的軍事行動。觀眾席上則出現掌聲與噓聲交錯的場景，凸顯國際社會對以色列政策的分歧。

巴西在中東議題上長期維持相對中立，但近年隨國際局勢變化與國內政治氛圍轉變，巴西開始在聯合國等多邊場合展現更鮮明的立場。此次離席行動，正是巴西外交部門對以色列政策的明確表態。

巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）曾公開批評以色列在加薩的行逕，並支持聯合國對巴勒斯坦國的承認。在聯合國大會期間，巴西代表團的離席不僅是對內唐亞胡個人立場的抗議，更是對以色列整體政策的否定。

巴西媒體指出，此次抗議行動可能加劇以色列在國際間的孤立。國際刑事法院已對內唐亞胡發出逮捕令，指控他在加薩犯下反人類罪。聯合國也通過不具約束力的決議，呼籲以色列承認巴勒斯坦國。

對巴西而言，此舉可能強化其在全球南方國家中的道德領導地位，但也可能引發與以色列及挺以國家的外交摩擦。

報導指出，這場在聯合國大會上的象徵性抗議，不僅是一次外交行動，更是全球對中東衝突立場重新洗牌的縮影。巴西的選擇，或許正代表一種新興大國在道德與現實之間尋求平衡的外交策略。