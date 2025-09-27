奈及利亞金礦坍塌 恐至少100人罹難

中央社／ 奈及利亞邁杜古利26日綜合外電報導

奈及利亞居民與倖存者今天指出，贊法拉州（Zamfara State）一處金礦坍塌，恐至少100人罹難。

目擊者告訴路透社，這處位於馬魯（Maru）地方政府區的礦坑昨天坍塌，搶救行動今天仍在進行。

參與搶救的當地居民奧瓦爾（Sanusi Auwal）說，至少已有13具遺體從瓦礫中被挖出，其中包括他的堂兄弟。

他透過電話告訴路透社：「礦坑坍塌時，有100多名礦工在坑中。」

受傷接受治療的沙尼（Isa Sani）告訴記者：「我們很幸運能活著被救出來。100多人當中，只有15人被救出。」

贊法拉州礦工協會的艾沙（Muhammadu Isa）證實了這次事故，還說有些救援人員在挖掘遇難者時也因窒息喪生。

非法採礦在奈及利亞的贊法拉州十分普遍，當地金礦常被武裝幫派控制，頻傳暴力與致命事故。

