川普：我認為快要達成加薩協議 人質可能很快就會被釋放

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國總統川普26日離開白宮，將登上陸戰隊一號前往紐約出席高球盛事萊德盃賽事。歐新社
美國總統川普26日離開白宮，將登上陸戰隊一號前往紐約出席高球盛事萊德盃賽事。歐新社

路透報導，美國總統川普26日表示，他認為即將達成結束加薩戰爭的協議，被挾持的人質可能很快就會被釋放。

川普離開白宮前往紐約出席高球盛事萊德盃（Ryder Cup）賽事之前告訴記者：「看起來我們就加薩達成協議。我認為這是個能讓人質回家，且將會是使加薩戰爭結束的協議。」

不過，川普沒有透露進一步細節。

各國領袖本周齊聚紐約聯合國總部時，美國公布了21點中東和平計畫，旨在結束持續近兩年的以哈戰爭。

美國特使威科夫指出，美國已於23日向沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達、埃及、約旦、土耳其、印尼和巴基斯坦提出這項計畫。

川普仍是以色列在國際舞台上最堅定的盟友。他表示，他已在25日與多個中東國家的代表，以及以色列總理內唐亞胡交談。

美國 川普 戰爭

