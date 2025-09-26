內唐亞胡聯大演說…否認對加薩種族滅絕 批西方多國承認巴勒斯坦國
以色列總理內唐亞胡今天在聯合國大會發表演說時，否認以色列在加薩走廊實施「種族滅絕」，並抨擊西方多國支持巴勒斯坦建國。
法新社報導，內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）指出，那些抹黑以色列進行種族滅絕的人，與中世紀造謠誣陷猶太人的人並無二致。
此外，內唐亞胡也表示，以色列已重創巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）的恐怖機器，將盡快完成清剿行動。
他還提及，以色列過去一年來取得一系列戰略性勝利，包括打擊伊朗核計畫，以及在黎巴嫩擊斃真主黨（Hezbollah）領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）。
內唐亞胡也抨擊西方多國支持巴勒斯坦建國，並且指控這些國家屈服於倡議人士及其他控訴者的壓力。這些人士控訴以色列在加薩犯下戰爭罪。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言