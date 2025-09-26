內唐亞胡聯大演說…否認對加薩種族滅絕 批西方多國承認巴勒斯坦國

中央社／ 紐約26日綜合外電報導
以色列總理內唐亞胡。圖／法新社
以色列總理內唐亞胡。圖／法新社

以色列總理內唐亞胡今天在聯合國大會發表演說時，否認以色列在加薩走廊實施「種族滅絕」，並抨擊西方多國支持巴勒斯坦建國。

法新社報導，內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）指出，那些抹黑以色列進行種族滅絕的人，與中世紀造謠誣陷猶太人的人並無二致。

此外，內唐亞胡也表示，以色列已重創巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）的恐怖機器，將盡快完成清剿行動。

他還提及，以色列過去一年來取得一系列戰略性勝利，包括打擊伊朗核計畫，以及在黎巴嫩擊斃真主黨（Hezbollah）領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）。

內唐亞胡也抨擊西方多國支持巴勒斯坦建國，並且指控這些國家屈服於倡議人士及其他控訴者的壓力。這些人士控訴以色列在加薩犯下戰爭罪。

以色列 巴勒斯坦 內唐亞胡 加薩走廊 戰爭

