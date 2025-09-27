聽新聞
0:00 / 0:00

俄機闖領空 北約：不排除擊落

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

彭博廿六日引述幾位匿名知情官員獨家報導，歐洲國家外交人員本周提醒克里姆林宮，北約（ＮＡＴＯ）會員國準備好全力對領空遭進一步侵犯做出回應，包含擊落擅闖的俄機。

在莫斯科進行、氣氛緊繃的閉門會談中，英、法及德國的外交使節對三架俄國空軍米格３１戰機上周闖入愛沙尼亞領空表達關切。會後這些使節推斷，侵犯北約國家領空的舉動，一直是俄軍指揮官下令採取的蓄意戰術和策略。

俄國官員已經否認俄機越界進入愛沙尼亞領空，並堅稱俄方並非正試圖測試北約，且俄國無人機越界進入波蘭，只是失誤導致的個別事件。克宮發言人佩斯科夫本周宣稱，俄國的軍事飛行是按國際規則指引。

北約東翼國家九月已面臨一連串俄機侵犯領空的情況，值此俄國總統正加強對烏克蘭民用基礎設施的攻勢，以及美國在總統川普一月回任後對基輔的支持動搖中之際，俄機此舉已對北約的決心造成空前考驗。有成員國領袖呼籲謹慎以對，但也有領袖敦促強力以對俄國這類侵犯。

俄國官媒俄羅斯電視台（ＲＴ）廿六日引述俄國駐法大使梅斯柯夫報導，一旦擊落俄國戰機，就將代表戰爭。他還說，相當多北約軍機有意無意侵犯俄國領空，「但我們可沒加以擊落」。

俄羅斯 無人機 北約

延伸閱讀

台海若爆發衝突 美國前官員：俄國可能協力作戰

川普稱北約應擊落入侵俄軍機 波蘭外長警告俄羅斯「不要來哭喪」

對俄國說重話 川普：美國準備好祭高關稅停止俄烏戰爭

美駐聯合國大使沃茲：俄國入侵北約領空 可能導致戰爭擴大

相關新聞

川普：我認為快要達成加薩協議 人質可能很快就會被釋放

路透報導，美國總統川普26日表示，他認為即將達成結束加薩戰爭的協議，被挾持的人質可能很快就會被釋放。

自民黨總裁選舉 小泉進次郎認了「灌水讚美留言」單一帳號狂發500則

參選日本自民黨總裁（黨主席）的農林水產大臣小泉進次郎今天承認，他的陣營曾在網路直播影片中狂發稱讚小泉的留言，進行「秘密行...

俄機闖領空 北約：不排除擊落

彭博廿六日引述幾位匿名知情官員獨家報導，歐洲國家外交人員本周提醒克里姆林宮，北約（ＮＡＴＯ）會員國準備好全力對領空遭進一...

川普簽行政命令 美掌8成TikTok股份

美國總統川普廿五日簽署行政命令，讓美國投資方未來持有中國大陸抖音海外版TikTok八成股份。川普說，該決定已獲中方同意，...

內唐亞胡聯大演說…否認對加薩種族滅絕 批西方多國承認巴勒斯坦國

以色列總理內唐亞胡今天在聯合國大會發表演說時，否認以色列在加薩走廊實施「種族滅絕」，並抨擊西方多國支持巴勒斯坦建國

無人機頻繁干擾北歐機場 瑞典專家警告「擊落恐非最佳解」

自22日晚間起在丹麥多座機場與挪威奧斯陸機場發現多起無人機干擾事件，瑞典專家表示，在瑞典機場建立無人機偵測系統不貴也不難...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。