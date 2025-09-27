俄機闖領空 北約：不排除擊落

彭博廿六日引述幾位匿名知情官員獨家報導，歐洲國家外交人員本周提醒克里姆林宮，北約（ＮＡＴＯ）會員國準備好全力對領空遭進一步侵犯做出回應，包含擊落擅闖的俄機。

在莫斯科進行、氣氛緊繃的閉門會談中，英、法及德國的外交使節對三架俄國空軍米格３１戰機上周闖入愛沙尼亞領空表達關切。會後這些使節推斷，侵犯北約國家領空的舉動，一直是俄軍指揮官下令採取的蓄意戰術和策略。

俄國官員已經否認俄機越界進入愛沙尼亞領空，並堅稱俄方並非正試圖測試北約，且俄國無人機越界進入波蘭，只是失誤導致的個別事件。克宮發言人佩斯科夫本周宣稱，俄國的軍事飛行是按國際規則指引。

北約東翼國家九月已面臨一連串俄機侵犯領空的情況，值此俄國總統正加強對烏克蘭民用基礎設施的攻勢，以及美國在總統川普一月回任後對基輔的支持動搖中之際，俄機此舉已對北約的決心造成空前考驗。有成員國領袖呼籲謹慎以對，但也有領袖敦促強力以對俄國這類侵犯。

俄國官媒俄羅斯電視台（ＲＴ）廿六日引述俄國駐法大使梅斯柯夫報導，一旦擊落俄國戰機，就將代表戰爭。他還說，相當多北約軍機有意無意侵犯俄國領空，「但我們可沒加以擊落」。