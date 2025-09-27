川普簽行政命令 美掌8成TikTok股份

美國總統川普廿五日簽署行政命令，讓美國投資方未來持有中國大陸抖音海外版TikTok八成股份。川普說，該決定已獲中方同意，感謝中國國家主席習近平。

白宮尚未公布投資方名單，但川普透露，美國甲骨文會扮演很重要的角色。根據川普廿五日簽的行政命令，特定的美國投資方會持有TikTok八成股份，剩餘兩成則由TikTok中國母公司字節跳動及其子公司持有，以確保TikTok未來不再由美國的外國對手掌控。

根據該行政命令，此一新的合資企業將由新董事會管理，並適當保護美國用戶的資料和美國國安；TikTok演算法、程式碼和內容審查決定，也會由新合資企業控制。

另據該行政命令，禁止外國對手儲存美國用戶的敏感資料數據，將上傳由美國公司控制的雲端伺服器，並限制TikTok軟體更新、演算法和數據傳輸必須由美國信任的安全夥伴監管，要求包括演算法的推薦系統必須重新訓練。

美國副總統范斯說，新合資企業價值預估達一四○億美元。川普則說，年輕族群很期待達成協議，讓TikTok能持續在美國運作；他還說，日前的川、習通話非常好，習近平也同意前述的美方做法。川普並指稱，若由他決定，TikTok百分之百的內容都會與「ＭＡＧＡ」（讓美國再次偉大）有關，不過所有內容未來都會被公平對待。