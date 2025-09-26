無人機頻繁干擾北歐機場 瑞典專家警告「擊落恐非最佳解」

快訊

中央社／ 斯德哥爾摩26日專電
自22日晚間起在丹麥多座機場與挪威奧斯陸機場發現多起無人機干擾事件。示意圖／美聯社
自22日晚間起在丹麥多座機場與挪威奧斯陸機場發現多起無人機干擾事件，瑞典專家表示，在瑞典機場建立無人機偵測系統不貴也不難，但在機場上空擊落無人機可能會帶來較大風險。

瑞典25日夜間在東南部城市喀斯克羅納（Karlskrona）的海軍基地附近發現無人機，警方表示跟出現在丹麥的大型無人機類似，相信跟之前干擾丹麥的事件有關連，但目前尚未查出嫌疑人士。

一連串的無人機干擾從22日晚間起，北歐地區最繁忙的丹麥哥本哈根機場因為無人機干擾而停擺4個小時，挪威奧斯陸機場也因出現無人機而關閉空域，造成北歐航空交通延誤中斷。

接下來幾天，丹麥阿爾堡機場（Aalborg airport）見無人機干擾，丹麥國內埃斯比約（Esbjerg）、松得堡（Sonderborg）和斯克呂斯特魯普（Skrydstrup）空軍基地的機場也接連發現無人機。

22日晚間丹麥哥本哈根機場受到無人機干擾時，瑞典南部城市馬爾默（Malmo）當晚也接獲多架無人機出現的通報。

瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）23日針對丹麥所受到的無人機干擾表示，這些動作在測試北約（NATO）國家的集體反應，北約應該要有清楚的回應。他也表示，瑞典全國多處機場都已經備有反無人機系統。

他說，瑞典也嚴正以待，無論這些無人機干擾背後的主使者是誰，瑞典的決定都是非常清楚的，「瑞典有權防衛自己的領空，若必要的話會採取武力手段」，清楚表明瑞典保衛空域主權的決心。

瑞典國防大學（Swedish Defence University）的學者里汪（Hans Liwång）對瑞典媒體表示，在瑞典各個機場建造有效的雷達系統監測無人機，並不會太貴，也不難。

他表示，瑞典機場的無人機防禦系統包括很多面向，可以是機場派人用肉眼觀察，並且通報可疑事件或可疑飛行物體。也可以是短波長的雷達偵測，這類型的偵測系統需要在機場附近找到能夠監測整個機場的合適地點。若在離機場幾公里的範圍之內，這種系統也可以找出無人機的起飛與充電地點，提供警方更大的機會找出背後主使者。

他說這種系統花費跟機場其他的設備相比，所費不高，也不難建造。

目前已經有可以透過電磁武器讓無人機的電子裝備失效的反制系統；也有部分反制系統是直接用高準度的全自動武器將無人機擊落。

他說，擊落無人機必須考量地面上的人員與設備安全，在機場上方也許不是最適合的。

