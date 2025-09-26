以色列總理內唐亞胡聯大演說 數百名外交官集體退場抗議

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）今天在聯合國大會發表演說，當他發言時，有數百名外交官離席抗議，但觀眾席也傳出歡呼聲。

「以色列時報」（The Times of Israel）報導，當內唐亞胡在聯合國大會會場發言時，來自世界各地的數百名外交官集體退場。

據報導，這些退場的外交官包括阿拉伯、穆斯林和非洲國家代表，也有部分歐洲國家代表。內唐亞胡的支持者們則起立鼓掌。

法新社及英國廣播公司（BBC）報導，當內唐亞胡在台上時，會議主席多次喊道「請保持會場秩序」，並敲響木槌示意。

在加薩（Gaza）人道情勢嚴重惡化之際，英國、加拿大、澳洲、葡萄牙及法國等西方國家最近相繼承認巴勒斯坦國。

但內唐亞胡矢言不讓巴勒斯坦建國，其內閣中極右翼成員則威脅要併吞約旦河西岸。