以色列總理內唐亞胡聯大演說 數百名外交官集體退場抗議
以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）今天在聯合國大會發表演說，當他發言時，有數百名外交官離席抗議，但觀眾席也傳出歡呼聲。
「以色列時報」（The Times of Israel）報導，當內唐亞胡在聯合國大會會場發言時，來自世界各地的數百名外交官集體退場。
據報導，這些退場的外交官包括阿拉伯、穆斯林和非洲國家代表，也有部分歐洲國家代表。內唐亞胡的支持者們則起立鼓掌。
法新社及英國廣播公司（BBC）報導，當內唐亞胡在台上時，會議主席多次喊道「請保持會場秩序」，並敲響木槌示意。
在加薩（Gaza）人道情勢嚴重惡化之際，英國、加拿大、澳洲、葡萄牙及法國等西方國家最近相繼承認巴勒斯坦國。
但內唐亞胡矢言不讓巴勒斯坦建國，其內閣中極右翼成員則威脅要併吞約旦河西岸。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言