自民黨總裁選舉 小泉進次郎認了「灌水讚美留言」單一帳號狂發500則

參選日本自民黨總裁（黨主席）的農林水產大臣小泉進次郎今天承認，他的陣營曾在網路直播影片中狂發稱讚小泉的留言，進行「秘密行銷」。抽查問題影片的留言後發現，有單一帳號發表多達500則讚美小泉的留言，還發表批評其他候選人的內容。

「週刊文春」以「卑劣的秘密行銷」為題，揭露小泉陣營灌水內幕。所謂「秘密行銷」（ステマ，stealth marketing）指的是一種行銷手段，找來暗樁偽裝成顧客，拚命發表正面評價帶風向。

自民黨總裁選舉22日正式公告，這次共有5名候選人參選，最被看好的人選之一就是44歲的小泉進次郎。報導指，小泉陣營內部收到一封機密的指令郵件，來自負責宣傳的眾議員牧島KAREN事務所。信中要求「在Niconico動畫上寫一些正面的留言」，也就是去「灌水」。

Niconico是日本最大的彈幕影片分享網站。觀看者可在影片畫面上留言，會以彈幕形式出現。

週刊文春取得該封郵件，信中寫道「如果彈幕全部都是負面留言，會讓本來想發表正面意見的人不敢留言，結果全被負面聲音淹沒。因此，能夠留言的各位請務必（儘早）多多發表正面意見」。

報導指，透過張貼大量正面意見，讓外界誤以為小泉擁有壓倒性的高支持度，引導出「那我也來支持他」的氣氛，可說是典型的秘密行銷手法。

郵件還列出設計過的24種留言範例，包括「真正的主角終於登場了」、「能說服石破茂真是厲害」、「表現比去年更加成熟了」、「連爛攤子都能接下來，果然是成長了呢」。

其中還包括疑似誹謗中傷其他候選人，像是「不要輸給偽裝的保守派」、「沒有夥伴的人，沒辦法推動政策啦」，意指在去年總裁選舉第一輪得票最高、也是小泉最大勁敵的前經濟安全保障大臣高市早苗。留言稱高市為了選票而「裝保守派」；「沒有夥伴」則是諷刺她不擅長人際往來。

產經新聞報導，小泉陣營內部邀請大家「灌水」的問題影片是20日上午的參選記者會，長達1小時20分吸引約9000人觀看，留言數約2萬則。

利用瀏覽工具、依據ID抽取留言後發現，有個ID不斷發出正面內容，且與週刊文春提供的範例類似。還有一個帳號在記者會期間狂發超過500則留言，像是「進次郎一定能做到」、「就決定是小泉了」，每隔數十秒就發一則。

小泉陣營的眾議員小林史明大致承認報導內容屬實。牧島的事務所發表聲明，就「部分留言內容過於偏激」致歉。她表示，「這是我的事務所發送的參考範例，但由於我本人沒有充分確認，導致當中包含過分的表述，我深感抱歉」。

自民黨總裁選舉管理委員會委員長逢澤一郎表示，「希望不要煽動各陣營之間對立」。

小泉進次郎今天表示，他「個人對此事並不知情」，否認直接參與，但「會徹底防止類似事件再次發生，會懷抱著緊張感繼續總裁選戰」。他坦承，「留言參考範例中確實有部分過於偏激，深感抱歉。責任都在我，我會誠懇接受批評」。

由於這起爭議，「辭退總裁選舉」今天登上日本社群媒體熱門趨勢。小泉已經關閉社群媒體X的評論區，但批評留言湧進小泉妻子瀧川克里斯汀的Instagram，要她規勸丈夫「拜託為了日本，退出總裁選舉」、「如果不想讓日本繼續惡化，請千萬不要當上首相」。