土耳其總統厄多安訪美 川普：他比任何人都了解選舉舞弊

美國總統川普今天在華府接待土耳其總統厄多安時表示，厄多安「比任何人都了解選舉舞弊這種事」，並說自己「遭放逐」期間，兩人仍維持友誼。

法新社報導，川普曾無根據地指控2020年美國總統大選存在舞弊而導致他落敗。他今天接待厄多安（Recep Tayyip Erdogan）時表示，即使於自己「不公平地」遭到「放逐」的4年期間，雙方仍維持友誼。

儘管自從厄多安2014年擔任總統以來，土耳其政府大舉打壓在野黨和媒體，川普今天仍予以大力讚揚。

川普說：「這傢伙非常有主見。通常我不太喜歡有主見的人，但我總是喜歡這一位。不過他真的很強悍。」

這是自從川普第一任期期間的2019年以來，厄多安首度對白宮進行雙邊訪問。美國前總統拜登與這位被他稱為「獨裁者」的土耳其領導人關係緊張。

厄多安治下的土耳其當局一再針對主要在野黨展開逮捕行動，包括3月間因貪污指控遭到關押的伊斯坦堡市長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）。被視為厄多安首要政敵的伊瑪莫魯否認指控。

而自從1月重返白宮以來，川普一直試圖削弱民主監督與制衡機制。

川普一向對威權領袖難掩欣賞之情，經常對某些國家領袖長期執政一事予以正面評價。